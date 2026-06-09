Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannter soll zwei Fahrgäste in einer Straßenbahn beraubt haben - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Ein bislang unbekannter Mann soll am Montag, 08.06.2026, gegen 23.20 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 5 (Richtung Stadtmitte) in Freiburg zwei 15- und 19-jährige Fahrgäste angegriffen und beraubt haben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen den Haltestellen Dorfbrunnen und Europaplatz. Einer der Geschädigten wurde dabei leicht verletzt. Eine noch in der Nacht eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb bislang ohne Ergebnis. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- männlich, etwa 40-60 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, untersetzte Statur, helle Hautfarbe, kurze dunkelblonde Haare, Stoppelbart

- sprach Deutsch mit Akzent, trug dunkle Kleidung, möglicherweise schwarze Lederjacke und schwarz-weiße Schuhe, führte einen dunklen Rucksack mit sich.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 0761 882 2880 zu melden. Insbesondere zwei bislang unbekannte Fahrgäste, die sich wohl während der Tat in der Bahn aufhielten und den Vorfall möglicherweise beobachten konnten, werden gebeten, sich zu melden.

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