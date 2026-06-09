PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannter soll zwei Fahrgäste in einer Straßenbahn beraubt haben - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Ein bislang unbekannter Mann soll am Montag, 08.06.2026, gegen 23.20 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 5 (Richtung Stadtmitte) in Freiburg zwei 15- und 19-jährige Fahrgäste angegriffen und beraubt haben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen den Haltestellen Dorfbrunnen und Europaplatz. Einer der Geschädigten wurde dabei leicht verletzt. Eine noch in der Nacht eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb bislang ohne Ergebnis. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

   - männlich, etwa 40-60 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, 
     untersetzte Statur, helle Hautfarbe, kurze dunkelblonde Haare, 
     Stoppelbart
   - sprach Deutsch mit Akzent, trug dunkle Kleidung, möglicherweise 
     schwarze Lederjacke und schwarz-weiße Schuhe, führte einen 
     dunklen Rucksack mit sich.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 0761 882 2880 zu melden. Insbesondere zwei bislang unbekannte Fahrgäste, die sich wohl während der Tat in der Bahn aufhielten und den Vorfall möglicherweise beobachten konnten, werden gebeten, sich zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.06.2026 – 15:20

    POL-FR: Emmendingen/Kehl: Öffentlichkeitsfahndung

    Freiburg (ots) - Die Polizei fahndet derzeit nach Ninos D., der am Samstagabend, 06.06.2026 von Mitarbeitern der psychischen Fachklinik in Emmendingen als vermisst gemeldet wurde. Der 48-Jährige wurde zuletzt gegen 14.30 Uhr auf dem Gelände gesehen und ist anschließend nicht mehr vom genehmigten Freigang zurückgekehrt. Er war seit dem 4. August 2025 aufgrund zurückliegender Straftaten, darunter Raub- und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren