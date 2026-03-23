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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Körperverletzung auf Erfurter Spielplatz

Erfurt (ots)

Ein Streit auf einem Spielplatz eskalierte Freitagabend (20.03.2026) in Erfurt. Kurz nach 18:00 Uhr geriet ein 36-jähriger Mann in der Martin-Niemöller-Straße mit drei unbekannten Jugendlichen in einen Streit, nachdem er sie auf zurückgelassenen Müll angesprochen hatte. Im weiteren Verlauf spuckte einer der Täter dem Mann zunächst auf den Schuh. Anschließend schlug ihm ein weiterer Täter mit der Faust ins Gesicht, während ein Dritter ihn von hinten ansprang, bevor die Täter unerkannt flüchteten. Der 36-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Angreifern verlief ohne Erfolg. Die drei unbekannten Täter wurden durch den Geschädigten als etwa 15 bis 16 Jahre alt beschrieben. Einer soll einen osteuropäischen Phänotyp, eine Körpergröße von etwa 165 cm, blaue Jeans und schwarz-weiße Turnschuhe gehabt haben. Ein zweiter Täter soll etwa 190 cm groß, deutsch und mit schwarzen Jeans bekleidet gewesen sein. Der dritte Jugendliche wurde ebenfalls als 15 bis 16 Jahre alt mit osteuropäischem Phänotyp sowie mit grünem Basecap und grüner Bekleidung beschrieben. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0070962 beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/5743-22100) zu melden. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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