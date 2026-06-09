Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gundelfingen/ Heuweiler: Mehrere Fensterscheiben an geparkten Fahrzeugen eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Montag, 08.06.2026, zwischen 00:00 Uhr und 06:30 Uhr wurden an der «Alten Bundesstraße», nahe einer Bankfiliale in Gundelfingen sowie in der Dorfstraße in Heuweiler durch bislang unbekannte Täterschaft Scheiben von vier geparkten Fahrzeugen eingeschlagen.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte vor Ort ein Stein sowie ein Schlagstock als mögliches Tatmittel sichergestellt werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts aus den Fahrzeugen entwendet. Ob die Sachbeschädigungen im Zusammenhang stehen, sollen die weiteren Ermittlungen ergeben.

Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

Der Polizeiposten Gundelfingen (0761 503659-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, welche in der Tatnacht verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der beiden Tatörtlichkeiten gemacht haben. Weitere mögliche Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Nord rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761 882-4221 entgegen.

ak

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