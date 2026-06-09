PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gundelfingen/ Heuweiler: Mehrere Fensterscheiben an geparkten Fahrzeugen eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Montag, 08.06.2026, zwischen 00:00 Uhr und 06:30 Uhr wurden an der «Alten Bundesstraße», nahe einer Bankfiliale in Gundelfingen sowie in der Dorfstraße in Heuweiler durch bislang unbekannte Täterschaft Scheiben von vier geparkten Fahrzeugen eingeschlagen.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte vor Ort ein Stein sowie ein Schlagstock als mögliches Tatmittel sichergestellt werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts aus den Fahrzeugen entwendet. Ob die Sachbeschädigungen im Zusammenhang stehen, sollen die weiteren Ermittlungen ergeben.

Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

Der Polizeiposten Gundelfingen (0761 503659-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, welche in der Tatnacht verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der beiden Tatörtlichkeiten gemacht haben. Weitere mögliche Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Nord rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761 882-4221 entgegen.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.freiburg/
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR


- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.06.2026 – 15:20

    POL-FR: Emmendingen/Kehl: Öffentlichkeitsfahndung

    Freiburg (ots) - Die Polizei fahndet derzeit nach Ninos D., der am Samstagabend, 06.06.2026 von Mitarbeitern der psychischen Fachklinik in Emmendingen als vermisst gemeldet wurde. Der 48-Jährige wurde zuletzt gegen 14.30 Uhr auf dem Gelände gesehen und ist anschließend nicht mehr vom genehmigten Freigang zurückgekehrt. Er war seit dem 4. August 2025 aufgrund zurückliegender Straftaten, darunter Raub- und ...

    mehr
  • 09.06.2026 – 14:12

    POL-FR: Aitern: Motorradfahrer mit Rettungshubschrauber in Klinik

    Freiburg (ots) - In einer Kolonne von fünf Kradfahrern befuhr am Montag, 08.06.2026 gegen 12.30 Uhr ein 73 Jahre alter Mann, an zweiter Position, die L142 zwischen Holzinshaus und Untermulten. Aus nicht geklärter Ursache kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Er geriet in den Grünstreifen und kam zu Fall. Bei dem Unfall verletzte sich der 73-Jährige und wurde durch einen Rettungshubschrauber in eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren