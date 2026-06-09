Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Aitern: Motorradfahrer mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

In einer Kolonne von fünf Kradfahrern befuhr am Montag, 08.06.2026 gegen 12.30 Uhr ein 73 Jahre alter Mann, an zweiter Position, die L142 zwischen Holzinshaus und Untermulten. Aus nicht geklärter Ursache kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Er geriet in den Grünstreifen und kam zu Fall. Bei dem Unfall verletzte sich der 73-Jährige und wurde durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. An seinem Krad entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro, es musste abgeschleppt werden.

md/ce

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