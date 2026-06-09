PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Rauchentwicklung in Firma führt zu Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Am Montag, den 08.06.2026 um 09:15 Uhr, kam es in einer Firma in der Schloßmattenstraße in Bötzingen zu Rauchentwicklung. Die Feuerwehren Bötzingen und Eichstetten waren mit insgesamt 5 Fahrzeugen im Einsatz. Alle Mitarbeiter konnten das Gebäude unverletzt verlassen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. Der Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach
Tel.: 07667 9117-0
E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.06.2026 – 09:50

    POL-FR: Küssaberg: Unfallflucht nach Überholmanöver - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 06.06.2026 kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Unfall auf der L161 zwischen Küssaberg und Ettikon. Nach bisherigen Erkenntnissen kam eine 19-jährige Audi-Fahrerin im Rahmen eines Überholmanövers von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei auf einem Feldweg, neben der Straße geparkten Autos. Dabei entstand Sachschaden von geschätzt ...

    mehr
  • 09.06.2026 – 09:48

    POL-FR: Wehr: Vorfahrtsverletzung bei Einfahren in die B518 - drei Verletzte

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 06.06.2026, kam es gegen 11.00 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Ford und einem Mercedes. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete die 30-jährige Ford-Fahrerin beim Einbiegen in die B518 die Vorfahrt einer 65-jährigen Mercedes-Fahrerin. Durch die Kollision wurde die 30-Jährige schwer verletzt, ihre Mitfahrerin und die ...

    mehr
  • 09.06.2026 – 09:48

    POL-FR: Stühlingen: Kollision zwischen zwei Motorradfahrern

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 06.06.2026, kam es gegen 11.00 Uhr zu einer Frontalkollision zwischen zwei Motorradfahrern. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 65-jähriger Motorradfahrer die L169 von der Schlossbergsiedlung in Richtung Stühlingen. In einer Linkskurve kollidierte er aus bislang unbekannten Gründen frontal mit einem entgegenkommenden 42-jährigen Motorradfahrer. Der 65- Jährige wurde schwer verletzt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren