Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Rauchentwicklung in Firma führt zu Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Am Montag, den 08.06.2026 um 09:15 Uhr, kam es in einer Firma in der Schloßmattenstraße in Bötzingen zu Rauchentwicklung. Die Feuerwehren Bötzingen und Eichstetten waren mit insgesamt 5 Fahrzeugen im Einsatz. Alle Mitarbeiter konnten das Gebäude unverletzt verlassen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. Der Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.

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