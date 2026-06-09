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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Kollision zwischen zwei Motorradfahrern

Freiburg (ots)

Am Samstag, 06.06.2026, kam es gegen 11.00 Uhr zu einer Frontalkollision zwischen zwei Motorradfahrern. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 65-jähriger Motorradfahrer die L169 von der Schlossbergsiedlung in Richtung Stühlingen. In einer Linkskurve kollidierte er aus bislang unbekannten Gründen frontal mit einem entgegenkommenden 42-jährigen Motorradfahrer. Der 65- Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 42-Jährige wurde verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Motorräder waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt dürfte ein Sachschaden von ungefähr 12.000 Euro entstanden sein.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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