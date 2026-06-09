Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Kollision zwischen zwei Motorradfahrern

Freiburg (ots)

Am Samstag, 06.06.2026, kam es gegen 11.00 Uhr zu einer Frontalkollision zwischen zwei Motorradfahrern. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 65-jähriger Motorradfahrer die L169 von der Schlossbergsiedlung in Richtung Stühlingen. In einer Linkskurve kollidierte er aus bislang unbekannten Gründen frontal mit einem entgegenkommenden 42-jährigen Motorradfahrer. Der 65- Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 42-Jährige wurde verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Motorräder waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt dürfte ein Sachschaden von ungefähr 12.000 Euro entstanden sein.

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