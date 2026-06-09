Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Einbruch in Gaststätte

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 07.06.2026, in der Zeit zwischen 01:30 Uhr und 04.00 Uhr, verschafften sich zwei bislang unbekannte Tatverdächtige auf noch nicht bekannte Art und Weise Zutritt in die Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Dorfstraße. Neben einer geringen Menge Bargeld entwendeten die Tatverdächtigen auch mehrere Flaschen Alkohol. Der Polizeiposten Jestetten hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07745 925820 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

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