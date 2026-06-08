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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Größere Einsatzmaßnahme nach Fund eines verdächtigen Gegenstandes in einer Wohnung

Freiburg (ots)

Am Montag, 08.06.2026, wurde im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen 10 Uhr in einer Wohnung in der Schopfheimer Hauptstraße ein verdächtiger Gegenstand entdeckt. Zur Einschätzung der Gefährlichkeit wurden Experten des Landeskriminalamts angefordert.

Die Polizei hat vorsorglich mit der Räumung des betroffenen Gebäudes begonnen und den angrenzenden Bereich abgesperrt. Auch kann es zum Einsatz einer Polizeidrohne kommen.

Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass es im Laufe der weiteren Einsatzmaßnahmen rund um den Fundort zu Beeinträchtigungen für den Fahrzeug- und Personenverkehr kommt.

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Freiburg ist besetzt und unter der Telefonnummer 0761 882-1019 erreichbar.

Es wird nachberichtet.

cf/ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

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- Außerhalb der Bürozeiten -
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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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