PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Drei verletzte Personen - zwei Fahrzeuge auf der Autobahn überschlagen

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall mit drei verletzten Personen kam es am Samstag, 06.06.2026 gegen 14.30 Uhr auf der A98 zwischen der Ausfahrt Lörrach und dem Autobahndreieck Hochrhein. Die Strecke befuhr zuvor ein 20 Jahre alter Mann mit seinem Range Rover in Richtung AD Hochrhein auf der linken Fahrspur. Dabei kam er beim Überholvorgang zu weit nach rechts und prallte auf einen, auf der rechten Spur fahrenden Kia. Bei der Kollision platze am Range Rover der Reifen hinten links, woraufhin der 20-Jährige von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Der 53-jährige Kia-Fahrer geriet ins Schleudern, touchierte mehrfach die rechte Schutzplanke und überschlug sich ebenfalls. Der Kia kam auf dem Dach zum Liegen. Die beiden Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die 34 Jahre alte Beifahrerin im Kia wurde schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Alle drei Personen wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in unbekannter Höhe. Neben der Polizei und den Rettungsdiensten war auch die Feuerwehr Lörrach und die Straßenmeisterei vor Ort im Einsatz. Die A98 musste im Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.06.2026 – 16:44

    POL-FR: Rheinfelden/ Karsau: Unfall auf der Großmattstraße - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Mit seinem Mercedes befuhr am Freitag, 05.06.2026 gegen 22.50 Uhr ein 18 Jahre alter Mann die Großmattstraße aus Richtung der SB-Waschanlage kommend. Entgegenkommend befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Mercedes SUV vom Kreisverkehr her, ebenfalls die Großmattstraße in Richtung Schnellrestaurant. Auf Höhe eines Autohauses kollidierten die beiden ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 16:43

    POL-FR: Schopfheim: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

    Freiburg (ots) - Mit seinem Opel bog am Samstag, 06.06.2026 gegen 16.20 Uhr ein 22 Jahre alter Mann nach links in die Wiechser Straße ein und übersah dabei einen entgegenkommenden Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 56-jährige Radfahrer auf die Motorhaube aufgeladen wurde. Dabei wurde der 56-Jährige leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren