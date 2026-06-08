Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Drei verletzte Personen - zwei Fahrzeuge auf der Autobahn überschlagen

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall mit drei verletzten Personen kam es am Samstag, 06.06.2026 gegen 14.30 Uhr auf der A98 zwischen der Ausfahrt Lörrach und dem Autobahndreieck Hochrhein. Die Strecke befuhr zuvor ein 20 Jahre alter Mann mit seinem Range Rover in Richtung AD Hochrhein auf der linken Fahrspur. Dabei kam er beim Überholvorgang zu weit nach rechts und prallte auf einen, auf der rechten Spur fahrenden Kia. Bei der Kollision platze am Range Rover der Reifen hinten links, woraufhin der 20-Jährige von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Der 53-jährige Kia-Fahrer geriet ins Schleudern, touchierte mehrfach die rechte Schutzplanke und überschlug sich ebenfalls. Der Kia kam auf dem Dach zum Liegen. Die beiden Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die 34 Jahre alte Beifahrerin im Kia wurde schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Alle drei Personen wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in unbekannter Höhe. Neben der Polizei und den Rettungsdiensten war auch die Feuerwehr Lörrach und die Straßenmeisterei vor Ort im Einsatz. Die A98 musste im Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

md/ce

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