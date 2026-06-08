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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Beleidigungen bei Einparkmanöver auf Parkplatz von Baumarkt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Mit seinem Pkw beabsichtigte am Montag, 01.06.2026 gegen 11.00 Uhr ein 40 Jahre alter Mann auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Hohe-Flum-Straße einzuparken. Während des Rangiermanövers soll ein 66 Jahre alter Mann in geringen Abstand hinter dem Pkw gestanden haben und den 40-Jährigen mit zahlreichen Beleidigungen beschimpft haben. Anschließend soll sich der 66-Jährige zur Beifahrerseite begeben und mit der Hand auf die Seitenscheibe geschlagen haben. Nach Angaben des 40-Jährigen sollen mehrere Personen den Vorfall mitbekommen haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schopfheim unter der Telefonnummer 07622/666980 in Verbindung zu setzen.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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