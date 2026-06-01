Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Anzeige gegen 23-Jährigen

Offenbach (ots)

(lei) Weil er unter anderem eine NS-Parole gerufen haben soll, ermittelt die Polizei nun gegen einen 23-Jährigen wegen Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie weiterer Delikte. Die Polizei sucht nun Zeugen. Ausgangspunkt der Anzeige war eine Mitteilung in der Nacht zu Samstag. Gegen 1.15 Uhr waren die Beamten in ein Mehrfamilienhaus im Stadtteil Bürgel gerufen worden, weil es dort offenbar zu Streitigkeiten gekommen war. Im Zuge der Aufnahme des Sachverhalts habe der Mann von einem Balkon verbotene, antisemitische und beleidigende Aussprüche gerufen. Der unter Alkoholeinfluss stehende 23-Jährige musste für eine Blutentnahme kurzzeitig mit auf die Polizeiwache. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Offenbacher Kripo.

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