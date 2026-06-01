Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach riskanter Fluchtfahrt durch Wohngebiete und über Autobahn: Polizei ermittelt gegen 19-Jährigen

Offenbach / Langen (ots)

(lei) Eine mutmaßlich hochriskante Verfolgungsfahrt unter anderem durch bewohntes Gebiet beschäftigt die Polizei seit Samstagabend: Einem 19 Jahre alten Mann wird vorgeworfen, sich in einem leistungsstarken Audi einer Kontrolle entzogen und dabei andere Verkehrsteilnehmer potentiell gefährdet zu haben. Gegen ihn wird unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung sowie eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

Rückblick: Gegen 21.35 Uhr bemerkte eine Polizeistreife im Bereich der Offenbacher Bismarckstraße/Waldstraße einen dunkelgrauen Audi RSQ8, der nach Einschätzung der Beamten mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein soll. Die Polizisten entschlossen sich daraufhin zu einer Verkehrskontrolle. Als die Streife den Wagen in der Waldstraße auf Höhe der Christian-Pleß-Straße einholte und Anhaltezeichen einschaltete, soll der Fahrer abrupt gewendet und sich fortan mit hohem Tempo der Kontrolle entzogen haben.

Nach Angaben der Beamten entwickelte sich anschließend eine kilometerlange Fluchtfahrt durch das Stadtgebiet und bis auf die Autobahn 661. Der Fahrer soll dabei mehrfach rote Ampeln missachtet, Kreuzungen teils ungebremst passiert und innerorts Geschwindigkeiten von bis zu über 100 Stundenkilometern erreicht haben - darunter auch in unübersichtlichen Wohnstraßen. Zudem habe der Audi andere Verkehrsteilnehmer durch dichtes Auffahren, riskante Fahrmanöver und gefährliche Überholsituationen unter Druck gesetzt. Mehrfach seien Autofahrer gezwungen gewesen zu bremsen oder auszuweichen, um Kollisionen zu verhindern. Die Route führte unter anderem über Waldstraße, Geleitsstraße, Rathenaustraße und den Taunusring bis auf die Autobahn 661 in südliche Richtung.

Dort soll der Fahrer mehrfach abrupt und unangekündigt die Fahrstreifen gewechselt sowie andere Fahrzeuge mit nur geringem Abstand überholt haben. Demnach seien nach Beobachtungen der Streife mehrere Verkehrsteilnehmer durch die riskante Fahrweise und das hohe Tempo gefährdet worden. Im Bereich der Abfahrt Langen sichtete die Streife das Fahrzeug erneut. Hier fuhr der Audi von der Schnellstraße ab und brauste unter anderem über die Hans-Kreiling-Allee sowie die Bahnstraße. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit verloren die Polizisten den Wagen jedoch an der Friedrichstraße endgültig aus den Augen.

Im Zuge der anschließenden Ermittlungen konnte der mutmaßliche Fahrer an der Halteranschrift identifiziert werden. Der Audi RSQ8 mit rund 600 PS wurde sichergestellt, außerdem beschlagnahmten die Beamten den Führerschein und das Mobiltelefon des 19-Jährigen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Audi gefährdet wurden oder Beobachtungen entlang der Fahrstrecke gemacht haben, sich beim Polizeirevier Offenbach zu melden (069 8098-5100).

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