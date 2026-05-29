Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Stolpersteine mit Hakenkreuzen beschmiert und Hitlergruß gezeigt: Polizei fertigte Anzeigen und bittet um Hinweise

Offenbach (ots)

(lei) Resultierend aus der Mitteilung einer aufmerksamen Passantin am Freitagmorgen ermittelt die Polizei nun wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (§ 86a Strafgesetzbuch), wobei sie auf weitere Hinweise hofft.

Die Frau hatte gegen 10.20 Uhr in der Bahnhofstraße mehrere Hakenkreuze festgestellt, die auf sogenannte "Stolpersteine" gemalt worden waren. Eine hinzugezogene Polizeistreife konnte im Bereich der 20er-Hausnummern insgesamt acht solcher, mit den verbotenen Zeichen beschmierte Gedenksteine auf dem Gehweg feststellen und umgehend beseitigen.

Im Zuge der Ermittlungen vor Ort ergaben sich Hinweise auf eine Schülergruppe, die sich offenbar vorher dort aufgehalten hatte. Aus dieser Gruppe heraus habe ein augenscheinlich Jugendlicher auch den Hitlergruß gezeigt. Er soll etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und schwarz gekleidet gewesen sein, zudem hatte er dunkle gelockte Haare.

Die Beamten schließen einen Zusammenhang zwischen beiden Sachverhalten daher nicht aus. Eine eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos. Wer weitere Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Offenbacher Kriminalpolizei zu melden (069 8098-1234).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell