PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Seitenscheibe an Auto eingeschlagen, Hinweise erbeten

Rheine (ots)

Zwischen Freitag (15.05.), 14.30 Uhr und Samstag (16.05.), 10.00 Uhr ist ein blauer Dacia Logan auf dem Konrad-Adenauer-Ring auf einem Firmenparkplatz geparkt gewesen. In dieser Zeit wurde an dem Auto die hintere rechte Scheibe eingeschlagen. Ob etwas daraus entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen dazu. Hinweise nimmt die Polizei Rheine unter 05971/938-4215 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 11:55

    POL-ST: Rheine, Brand eines BMW, Zeugen gesucht

    Rheine (ots) - Am Freitagabend (15.05.) gegen 22.35 Uhr ist die Polizei zu einem brennenden Fahrzeug an der Friedenstraße gerufen worden. Die Feuerwehr war bei Eintreffen der Polizisten bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der betroffene BMW X1 war seit Freitagabend gegen 19.30 Uhr in Fahrtrichtung Veitstraße am linken Fahrbahnrand geparkt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der BMW in Brand und wurde durch ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 11:54

    POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall, E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

    Ibbenbüren (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Rheiner Straße ist am Freitag (15.05.) gegen 18.40 Uhr ein E-Scooter-Fahrer schwer verletzt worden. Zunächst fuhr ein 21-jähriger Autofahrer aus Ibbenbüren mit einem schwarzen VW Golf auf der Rheiner Straße in Richtung Ibbenbüren. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer aus ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 11:53

    POL-ST: Ibbenbüren, Mehrere Autos auf Pendlerparkplatz aufgebrochen, Zeugen gesucht

    Ibbenbüren (ots) - In der Nacht von Freitag (15.05.) auf Samstag (16.05.) ist die Polizei zum Park and Ride-Parkplatz an der Münsterstraße nahe den Kreisverkehren gerufen worden. Dort hatten Zeugen eine Person beobachtet, die gegen 01.15 Uhr an drei Autos die Seitenscheiben eingeschlagen hatte. Der Täter konnte vor Eintreffen der eingesetzten Beamten mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren