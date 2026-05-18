Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Seitenscheibe an Auto eingeschlagen, Hinweise erbeten

Rheine (ots)

Zwischen Freitag (15.05.), 14.30 Uhr und Samstag (16.05.), 10.00 Uhr ist ein blauer Dacia Logan auf dem Konrad-Adenauer-Ring auf einem Firmenparkplatz geparkt gewesen. In dieser Zeit wurde an dem Auto die hintere rechte Scheibe eingeschlagen. Ob etwas daraus entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen dazu. Hinweise nimmt die Polizei Rheine unter 05971/938-4215 entgegen.

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