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Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall, E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Ibbenbüren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Rheiner Straße ist am Freitag (15.05.) gegen 18.40 Uhr ein E-Scooter-Fahrer schwer verletzt worden.

Zunächst fuhr ein 21-jähriger Autofahrer aus Ibbenbüren mit einem schwarzen VW Golf auf der Rheiner Straße in Richtung Ibbenbüren. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Ibbenbüren, der zuvor auf dem Radweg in dieselbe Richtung unterwegs war, die Rheiner Straße in Höhe der Hausnummer 146 überqueren. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer.

Der 15-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Rheiner Straße musste im Unfallbereich zeitweise gesperrt werden. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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