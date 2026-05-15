Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Betrug durch falsche Mitarbeiter eines Onlineshops

Neuenkirchen (ots)

Ein 83-Jähriger aus Neuenkirchen hat am Mittwoch (13.05.) einen Anruf von einer unbekannten Person erhalten.

Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter eines bekannten Online-Shops aus und erklärte, es habe Probleme mit Abbuchungen nach einer Bestellung gegeben. Deshalb müsse die EC-Karte von einem Mitarbeiter überprüft werden. Bereits während des Telefonats wurde der Senior nach seiner PIN gefragt.

Ein angeblicher Bankangestellter erschien am Wohnort und nahm die Bankkarte unmittelbar vom Tisch mit. Wenig später stellte der Mann fest, dass ein Betrag im vierstelligen Bereich von seinem Konto abgebucht worden war.

Der falsche Bankmitarbeiter soll zwischen 20 und 25 Jahre alt und schlank sein. Er soll einen Bart haben und etwa 1,85 Meter groß sein. Er trug zur Tatzeit einen Pullover mit einer Weste.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch einmal eindringlich vor solchen Telefonbetrügern.

- Seien Sie misstrauisch, wenn Sie bei einem Anruf mit einem Sachverhalt oder einer Geschichte konfrontiert werden, die Ihnen eigenartig oder unglaubwürdig vorkommt.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und legen Sie im Zweifelsfall einfach auf!

- Raten Sie niemals, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, Ihre Namen selbst zu nennen.

- Geben Sie am Telefon niemals Details zu familiären oder finanziellen Verhältnissen preis.

- Gehen niemals auf Geldforderungen ein, die am Telefon oder auch per Kurznachricht auf dem Handy - Stichwort: Messenger-Betrug - gestellt werden.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

- Seien Sie immer vorsichtig, wenn Fremde an Ihrer Haustür klingeln. Lassen Sie nie einfach Fremde in Ihre Wohnung.

- Schauen sie sich vor dem Öffnen der Tür den oder die Besucher durch den Türspion oder das Fenster genau an. Öffnen Sie falls möglich nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

- Wehren Sie zudringliche Besucher energisch ab. Sprechen Sie laut oder rufen Sie nach Hilfe.

- Sind Sie Opfer eines Telefonbetrugs geworden? Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei!

- Haben Sie bereits Geldbeträge an ein unbekanntes Konto überwiesen oder aber sind Beträge von Ihrem Konto eingezogen worden? Dann kontaktieren Sie möglichst schnell Ihre Bank. In manchen Fällen ist es möglich, die Überweisungen zu stoppen oder Geld zurück buchen zu lassen.

Informationen zu weiteren Betrugsmaschen und Handlungsanweisungen, wenn es zum Betrug gekommen ist:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

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