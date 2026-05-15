PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Betrug durch falsche Mitarbeiter eines Onlineshops

Neuenkirchen (ots)

Ein 83-Jähriger aus Neuenkirchen hat am Mittwoch (13.05.) einen Anruf von einer unbekannten Person erhalten.

Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter eines bekannten Online-Shops aus und erklärte, es habe Probleme mit Abbuchungen nach einer Bestellung gegeben. Deshalb müsse die EC-Karte von einem Mitarbeiter überprüft werden. Bereits während des Telefonats wurde der Senior nach seiner PIN gefragt.

Ein angeblicher Bankangestellter erschien am Wohnort und nahm die Bankkarte unmittelbar vom Tisch mit. Wenig später stellte der Mann fest, dass ein Betrag im vierstelligen Bereich von seinem Konto abgebucht worden war.

Der falsche Bankmitarbeiter soll zwischen 20 und 25 Jahre alt und schlank sein. Er soll einen Bart haben und etwa 1,85 Meter groß sein. Er trug zur Tatzeit einen Pullover mit einer Weste.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch einmal eindringlich vor solchen Telefonbetrügern.

   -	Seien Sie misstrauisch, wenn Sie bei einem Anruf mit einem 
Sachverhalt oder einer Geschichte konfrontiert werden, die Ihnen 
eigenartig oder unglaubwürdig vorkommt.
   -	Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und legen Sie im 
Zweifelsfall einfach auf!
   -	Raten Sie niemals, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer 
grundsätzlich dazu auf, Ihre Namen selbst zu nennen.
   -	Geben Sie am Telefon niemals Details zu familiären oder 
finanziellen Verhältnissen preis.
   -	Gehen niemals auf Geldforderungen ein, die am Telefon oder auch 
per Kurznachricht auf dem Handy - Stichwort: Messenger-Betrug - 
gestellt werden.
   -	Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an 
unbekannte Personen.
   -	Seien Sie immer vorsichtig, wenn Fremde an Ihrer Haustür 
klingeln. Lassen Sie nie einfach Fremde in Ihre Wohnung.
   -	Schauen sie sich vor dem Öffnen der Tür den oder die Besucher 
durch den Türspion oder das Fenster genau an. Öffnen Sie falls 
möglich nur bei vorgelegtem Sperrriegel.
   -	Wehren Sie zudringliche Besucher energisch ab. Sprechen Sie laut
oder rufen Sie nach Hilfe.
   -	Sind Sie Opfer eines Telefonbetrugs geworden? Erstatten Sie 
Anzeige bei der Polizei!
   -	Haben Sie bereits Geldbeträge an ein unbekanntes Konto 
überwiesen oder aber sind Beträge von Ihrem Konto eingezogen worden? 
Dann kontaktieren Sie möglichst schnell Ihre Bank. In manchen Fällen 
ist es möglich, die Überweisungen zu stoppen oder Geld zurück buchen 
zu lassen.

Informationen zu weiteren Betrugsmaschen und Handlungsanweisungen, wenn es zum Betrug gekommen ist:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 10:59

    POL-ST: Mettingen, Verbotenes Straßenrennen, Fahrzeuge und Führerscheine beschlagnahmt

    Mettingen (ots) - Am Donnerstagabend (14.05.) sind gegen 23.30 Uhr zwei Fahrzeuge wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens aufgefallen. Zwei junge Männer fielen zunächst in Lotte auf, wo sie mit ihren hochmotorisierten BMW unterwegs waren. Sie fuhren mit hohen Geschwindigkeiten auf der Eversburger Straße und führten gefährliche Überholmanöver durch. Diese ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 10:58

    POL-ST: Lotte, Einbruch in Wohngruppe, Zeugen gesucht

    Lotte (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag (14.05.), 23.00 Uhr und Freitag (15.05.), 04.00 Uhr in eine Wohngruppe an der Ringstraße, nahe der Bahnhofstraße, eingebrochen. Nach ersten Ermittlungen gelangten sie durch das gewaltsame Aufhebeln eines Seitenfensters in das Gebäude. In der Wohngruppe durchsuchten sie die Räume, insbesondere die Schränke. Sie öffneten vorhandene Tresore. Nach derzeitigem ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 10:56

    POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Einfamilienhaus, Zeugen gesucht

    Ibbenbüren (ots) - Am Mittwoch (13.05.) sind unbekannte Täter im Zeitraum von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Südring eingebrochen. Das Haus befindet sich nahe der Straße Sandweg am südlichen Rand von Ibbenbüren. In der Tatzeit hebelten die bislang unbekannten Täter die Seitentür auf und durchsuchten sämtliche Räume und Schränke. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden Schmuck ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren