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Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Verbotenes Straßenrennen, Fahrzeuge und Führerscheine beschlagnahmt

Mettingen (ots)

Am Donnerstagabend (14.05.) sind gegen 23.30 Uhr zwei Fahrzeuge wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens aufgefallen.

Zwei junge Männer fielen zunächst in Lotte auf, wo sie mit ihren hochmotorisierten BMW unterwegs waren. Sie fuhren mit hohen Geschwindigkeiten auf der Eversburger Straße und führten gefährliche Überholmanöver durch. Diese Fahrverhalten zeigten die beiden Fahrer über eine Fahrtstrecke von Lotte über Westerkappeln bis nach Mettingen immer wieder. Zeugen riefen die Polizei.

Eingesetzte Beamte konnten die beiden Mettinger in Mettingen auf der Recker Straße anhalten und kontrollieren. Bei einem 22-jährigen Mann wurden ein BMW M4 und bei einem 24-Jährigen ein BMW M340I beschlagnahmt. Bei beiden wurden außerdem die Führerscheine beschlagnahmt.

Die jungen Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen. Über den Verbleib der Fahrzeuge und über das Fahrverbot wird ein Richter entscheiden. Zusätzlich wird in diesen Fällen geprüft, ob die Fahrer weiterhin geeignet sind, Kraftfahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr zu führen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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