Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Mehrere Autos auf Pendlerparkplatz aufgebrochen, Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots)

In der Nacht von Freitag (15.05.) auf Samstag (16.05.) ist die Polizei zum Park and Ride-Parkplatz an der Münsterstraße nahe den Kreisverkehren gerufen worden.

Dort hatten Zeugen eine Person beobachtet, die gegen 01.15 Uhr an drei Autos die Seitenscheiben eingeschlagen hatte.

Der Täter konnte vor Eintreffen der eingesetzten Beamten mit einem dunklen Mercedes in unbekannte Richtung flüchten. Zeugen gaben an, dass der Mann etwa 1,80 Meter groß war, schwarze Haare und einen Vollbart hat und zum Tatzeitpunkt eine beigefarbene Jacke trug. Eine sofort eingeleitete Fahndung war nicht erfolgreich.

Der Mann soll an insgesamt drei Fahrzeugen (ein schwarzer Audi Q4, ein grauer Opel Meriva, ein Citroen C3) die Seitenscheiben eingeschlagen haben. Aus dem Citroen wurden zwei Taschen mit persönlichen Gegenständen gestohlen. Ob aus den anderen Fahrzeugen etwas geklaut wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht fest.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Ibbenbüren unter 05451/591-4315 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell