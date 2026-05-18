PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Mehrere Autos auf Pendlerparkplatz aufgebrochen, Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots)

In der Nacht von Freitag (15.05.) auf Samstag (16.05.) ist die Polizei zum Park and Ride-Parkplatz an der Münsterstraße nahe den Kreisverkehren gerufen worden.

Dort hatten Zeugen eine Person beobachtet, die gegen 01.15 Uhr an drei Autos die Seitenscheiben eingeschlagen hatte.

Der Täter konnte vor Eintreffen der eingesetzten Beamten mit einem dunklen Mercedes in unbekannte Richtung flüchten. Zeugen gaben an, dass der Mann etwa 1,80 Meter groß war, schwarze Haare und einen Vollbart hat und zum Tatzeitpunkt eine beigefarbene Jacke trug. Eine sofort eingeleitete Fahndung war nicht erfolgreich.

Der Mann soll an insgesamt drei Fahrzeugen (ein schwarzer Audi Q4, ein grauer Opel Meriva, ein Citroen C3) die Seitenscheiben eingeschlagen haben. Aus dem Citroen wurden zwei Taschen mit persönlichen Gegenständen gestohlen. Ob aus den anderen Fahrzeugen etwas geklaut wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht fest.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Ibbenbüren unter 05451/591-4315 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 12:27

    POL-ST: Ibbenbüren, Exhibitionistische Handlungen

    Ibbenbüren (ots) - In Ibbenbüren ist es am Dienstagabend (12.05.) um 17.55 Uhr zu exhibitionistischen Handlungen gekommen. Eine 25-jährige Frau war zu Fuß auf einem Fuß- und Radweg an der Aa, in der Nähe der Kreuzung Bekassinenweg / Memelweg, unterwegs. Eine bislang unbekannte männliche Person fuhr mit einem Fahrrad an der jungen Frau vorbei und hielt anschließend an einer Holzbrücke. Als die Frau sich der ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 11:01

    POL-ST: Neuenkirchen, Betrug durch falsche Mitarbeiter eines Onlineshops

    Neuenkirchen (ots) - Ein 83-Jähriger aus Neuenkirchen hat am Mittwoch (13.05.) einen Anruf von einer unbekannten Person erhalten. Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter eines bekannten Online-Shops aus und erklärte, es habe Probleme mit Abbuchungen nach einer Bestellung gegeben. Deshalb müsse die EC-Karte von einem Mitarbeiter überprüft werden. Bereits während des ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 10:59

    POL-ST: Mettingen, Verbotenes Straßenrennen, Fahrzeuge und Führerscheine beschlagnahmt

    Mettingen (ots) - Am Donnerstagabend (14.05.) sind gegen 23.30 Uhr zwei Fahrzeuge wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens aufgefallen. Zwei junge Männer fielen zunächst in Lotte auf, wo sie mit ihren hochmotorisierten BMW unterwegs waren. Sie fuhren mit hohen Geschwindigkeiten auf der Eversburger Straße und führten gefährliche Überholmanöver durch. Diese ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren