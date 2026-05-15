PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Exhibitionistische Handlungen

Ibbenbüren (ots)

In Ibbenbüren ist es am Dienstagabend (12.05.) um 17.55 Uhr zu exhibitionistischen Handlungen gekommen.

Eine 25-jährige Frau war zu Fuß auf einem Fuß- und Radweg an der Aa, in der Nähe der Kreuzung Bekassinenweg / Memelweg, unterwegs. Eine bislang unbekannte männliche Person fuhr mit einem Fahrrad an der jungen Frau vorbei und hielt anschließend an einer Holzbrücke.

Als die Frau sich der Brücke näherte, stand der Mann entblößt an seinem Fahrrad und verhielt sich in Scham verletzender Weise. Daraufhin flüchtete die Frau sofort in eine andere Richtung. Der Täter fuhr erneut an ihr vorbei und entfernte sich mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Eine Fahndung in dem Nahbereich verlief ohne Erfolg.

Der Mann soll etwa 25 Jahre alt und ungefähr 170 cm groß sein. Er soll kurze braune Haare haben und mit einer dunkelbraunen Wildlederjacke bekleidet gewesen sein.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Exhibitionismus aufgenommen. Zeugen, die zur Tatzeit etwas Auffälliges beobachtet haben oder / und weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Ibbenbüren unter der Telefonnummer 05451/591-4315 zu melden.

Sollten Sie solche exhibitionistischen Handlungen feststellen oder selber betroffen sein, empfiehlt die Polizei folgendes:

   -	Ruhe bewahren: Panik oder lautes Schreien (ohne Not) können den 
Täter zusätzlich anspornen. Zeigen Sie kein Erschrecken.
   -	Ignorieren und weitergehen: Blicken Sie weg, gehen Sie zügig 
weiter und tun Sie so, als hätten Sie nichts gesehen.
   -	Gezielte Hilfe suchen: Wenn Sie sich bedroht fühlen oder in der 
Öffentlichkeit sind, sprechen Sie gezielt Passanten an ("Sie mit der 
roten Jacke, rufen Sie bitte die Polizei!").
   -	Distanz wahren: Weicht der Täter Ihnen nicht aus, bauen Sie eine
deutliche räumliche Distanz auf.

Nach der Flucht: Polizei alarmieren

Exhibitionismus ist gemäß § 183 StGB eine Straftat. Sobald Sie sich in Sicherheit befinden, sollten Sie umgehend die Polizei rufen.

   -	Notruf wählen: Nutzen Sie den Notruf 110
   -	Täterbeschreibung: Prägen Sie sich Details ein (Größe, Alter, 
Kleidung, besondere Merkmale, Fluchtrichtung).
   -	Anzeige erstatten: Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei, um den
Täter zu identifizieren und weitere Taten zu verhindern.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 11:01

    POL-ST: Neuenkirchen, Betrug durch falsche Mitarbeiter eines Onlineshops

    Neuenkirchen (ots) - Ein 83-Jähriger aus Neuenkirchen hat am Mittwoch (13.05.) einen Anruf von einer unbekannten Person erhalten. Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter eines bekannten Online-Shops aus und erklärte, es habe Probleme mit Abbuchungen nach einer Bestellung gegeben. Deshalb müsse die EC-Karte von einem Mitarbeiter überprüft werden. Bereits während des ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 10:59

    POL-ST: Mettingen, Verbotenes Straßenrennen, Fahrzeuge und Führerscheine beschlagnahmt

    Mettingen (ots) - Am Donnerstagabend (14.05.) sind gegen 23.30 Uhr zwei Fahrzeuge wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens aufgefallen. Zwei junge Männer fielen zunächst in Lotte auf, wo sie mit ihren hochmotorisierten BMW unterwegs waren. Sie fuhren mit hohen Geschwindigkeiten auf der Eversburger Straße und führten gefährliche Überholmanöver durch. Diese ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 10:58

    POL-ST: Lotte, Einbruch in Wohngruppe, Zeugen gesucht

    Lotte (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag (14.05.), 23.00 Uhr und Freitag (15.05.), 04.00 Uhr in eine Wohngruppe an der Ringstraße, nahe der Bahnhofstraße, eingebrochen. Nach ersten Ermittlungen gelangten sie durch das gewaltsame Aufhebeln eines Seitenfensters in das Gebäude. In der Wohngruppe durchsuchten sie die Räume, insbesondere die Schränke. Sie öffneten vorhandene Tresore. Nach derzeitigem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren