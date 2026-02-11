Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Reifen an Renault Twingo platt gestochen/Polizei sucht Zeugen

Zweibrücken (ots)

Bereits in der Nacht von Sonntag, 08.02.2026 auf Montag, 09.02.2026 zerstachen bislang unbekannte Täter in der Karlstraße an einem dort geparkten roten PKW Renault Twingo den Vorder- und Hinterreifen auf der Fahrerseite. Der Schaden dürfte sich auf ca. 500.- Euro belaufen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell