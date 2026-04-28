Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: International gesuchter Straftäter nach neunjähriger Flucht durch Bundespolizei festgenommen

Küssaberg (ots)

Ein mit internationalem Haftbefehl Gesuchter ist der Bundespolizei im Bereich Waldshut-Tiengen ins Netz gegangen. Er wird von der Republik Moldau wegen mutmaßlichen Mordes gesucht. Zur Prüfung der Auslieferung nahm ihn die Bundespolizei fest.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den ukrainischen Staatsangehörigen am Sonntag (26.04.2026) in Küssaberg (Landkreis Waldshut). Die Überprüfung ergab, dass seit 2017 ein internationaler Haftbefehl aufgrund des Vorwurfs des versuchten Mordes gegen den 42-Jährigen bestand. Er steht im Verdacht zwei Mordanschläge in der Republik Moldau begangen zu haben. Die Bundespolizei nahm den Gesuchten fest und führte ihn einem Haftrichter vor, der die Festnahme bis zur Entscheidung über die Auslieferung anordnete. Daraufhin erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

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