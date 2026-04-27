Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mann soll Frau am Bahnhof Kirchzarten körperlich bedrängt haben

Kirchzarten (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen für einen Vorfall der sich am Samstagabend im Bahnhof Kirchzarten ereignet haben soll. Ein Mann soll eine Reisende körperlich bedrängt haben.

Am Samstagabend (25.04.2026), gegen 21:53 Uhr soll ein Mann am Bahnhof Kirchzarten eine 27-jährige deutsche Staatsangehörige, beim Einstieg in die S10 (Kirchzarten-Titisee), gegen ihren Willen körperlich berührt haben. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 40 Jahre alt, 180 cm groß und kurze Haare. Zudem soll der Mann eine Augenprothese tragen.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Personen, die den Vorfall ebenfalls beobachtet und über diesen berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

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