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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei verhindert mehrfachen Einreiseversuch

Weil am Rhein (ots)

Nachdem zwei Männer versuchten aus der Schweiz nach Deutschland einzureisen und dies durch die Bundespolizei verhindert wurde, versuchten sie es erneut über die französische Grenze. Auch hier stoppte sie die Bundespolizei und wies sie zurück.

Am führen Donnerstagmorgen (23.04.2026) stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 25-jährigen tunesischen Staatsangehörigen sowie einen 29-jährigen algerischen Staatsangehörigen bei der Einreise am Grenzübergang Weil am Rhein - Palmrainbrücke fest. Da beide Männer nicht über die erforderlichen Einreisevoraussetzungen verfügten, endete der Versuch mit einer Zurückweisung nach Frankreich. Eine Überprüfung ergab, dass beide Männer bereits am Vortag versuchten, aus der Schweiz nach Deutschland einzureisen. Auch dieser Versuch endete mit einer Zurückweisung. Beide Männer müssen sich nun wegen mehreren Straftaten gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Angelo Schäfer
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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