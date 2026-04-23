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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter versucht sich ins Ausland abzusetzen - Bundespolizei nimmt ihn fest

Müllheim im Markgräflerland (ots)

Nach seiner Verurteilung verstieß ein 55-Jähriger gegen die Bewährungsauflagen, weswegen die Justizbehörden ihn zur Fahndung ausschrieben. Bei der Ausreise in die Schweiz nahm ihn die Bundespolizei in einem Fernreisezug fest. Er muss für mehrer Monate ins Gefängnis.

Am Mittwoch (22.04.2026) haben Einsatzkräfte den serbischen Staatsangehörigen in einem Fernreisezug auf Höhe Müllheim im Markgräflerland kontrolliert und stellten einen zu vollstreckenden Haftbefehl fest. Im Jahr 2021 hatte ein Gericht den Mann wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr zu einer Haftstrafe von sieben Monaten auf Bewährung verurteilt. Da er gegen die Bewährunsgauflagen verstieß und untertauchte, erließ die Staatsanwaltschaft vor vier Jahren Haftbefehl. Die Bundespolizei nahm den Mann fest und lieferte ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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