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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: 594 Tage Haft: Bundespolizei nimmt Gesuchten an der Schweizer Grenze fest

Weil am Rhein (ots)

Eigentlich durfte sich der Mann gar nicht in Deutschland aufhalten, da nach einer Teilverbüßung der Haftstrafe die Abschiebung mit mehrjähriger Einreisesperre erfolgte. Jetzt reiste er wieder nach Deutschland ein und verbüßt nun die Reststrafe. Danach droht ihm die erneute Abschiebung.

Am Mittwochabend (22.04.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den rumänischen Staatsangehörigen am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den in Rumänien wohnhaften Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen Betrugs, war der Mann im Jahr 2021 durch ein Gericht zu einer Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Nach einer Teilverbüßung schoben die deutschen Behörden den Mann nach Rumänien ab. Gleichzeitig erfolgte eine mehrjährige Einreisesperre für Deutschland. Da der Gesuchte erneut einreiste, muss er nun auch die Restfreiheitsstrafe von 594 Tagen absitzen. Die Bundespolizei nahm den 57-Jährigen fest und lieferte ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein. Nach der Verbüßung der Restfreiheitsstrafe droht ihm die erneute Abschiebung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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