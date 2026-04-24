Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Abgeschobener Wohungseinbrecher festgenommen

Weil am Rhein (ots)

In einem aus Italien kommenden Fernreisebus nahm die Bundespolizei einen wegen schwerem Wohnungseinbruchsdiebstahls mit Haftbefehl gesuchten Mann fest. Jetzt verbüßt er eine mehrjährige Haftstrafe im Gefängnis.

Am frühen Freitagmorgen (24.04.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Fernreisebus am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein. Die Überprüfung des albanischen Staatsangehörigen ergab eine seit zwei Jahren bestehende Fahndungsausschreibung. Bereits im Jahr 2023 verurteilte ein Gericht den heute 28-Jährigen rechtskräftig zu einer Haftstrafe. Nach Teilverbüßung erfolgte die Abschiebung des Mannes in sein Heimatland. Gleichzeitig erfolgte eine mehrjährige Einreisesperre für Deutschland. Da der Gesuchte erneut einreiste, muss er nun auch die Restfreiheitsstrafe von 676 Tagen absitzen. Die Bundespolizei nahm den Mann fest und lieferte ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein. Nach Haftende droht ihm die erneute Abschiebung.

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