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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Europaweit Gesuchte an Bundespolizei überstellt

Weil am Rhein (ots)

Zwei europäische Haftbefehle sowie ein nationaler Haftbefehl bestanden gegen eine 42-Jährige. Nach ihrer Festnahme in der Schweiz erfolgte die Überstellung nach Deutschland. Sie sitzt nun in Untersuchungshaft.

Am Freitagmorgen (24.04.2026) überstellten die Schweizer Behörden die kroatische Staatsangehörige am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Zwei Tage zuvor war die Frau in der Schweiz kontrolliert und festgenommen worden. Wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls sowie des zweifachen Wohnungseinbruchsdiebstahls, hatten deutsche Gerichte Untersuchungshaftbefehle erlassen. Da die Justizbehörden davon ausgingen, dass sich die Frau ins Ausland absetzte, erließen diese auch zwei europäische Haftbefehle. Nach der Überstellung erfolgte die Vorführung bei einem Haftrichter und die anschließende Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Angelo Schäfer
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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