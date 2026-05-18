Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Brand eines BMW, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Am Freitagabend (15.05.) gegen 22.35 Uhr ist die Polizei zu einem brennenden Fahrzeug an der Friedenstraße gerufen worden.

Die Feuerwehr war bei Eintreffen der Polizisten bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der betroffene BMW X1 war seit Freitagabend gegen 19.30 Uhr in Fahrtrichtung Veitstraße am linken Fahrbahnrand geparkt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der BMW in Brand und wurde durch das Feuer stark beschädigt.

Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat das Fahrzeug sichergestellt und die Ermittlungen aufgenommen.

Zu dem Brand werden Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Rheine unter 05971/938-4215 entgegen.

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