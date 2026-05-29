Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche: 36-Jähriger von zwei Unbekannten angegangen; Betrügerduo ging leer aus; Pfefferspray benutzt: Unbeteiligte bei Auseinandersetzung verletzt und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Unbekannte warfen Vorhängeschloss aus Fenster: Fußgängerin beinahe verletzt - Offenbach

(cb) Wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung ermittelt die Polizei in Offenbach und sucht Zeugen der Tat, die sich am Donnerstagnachmittag ereignete. Eine 62 Jahre alte Fußgängerin war gegen 15.10 Uhr in der Fritz-Remy-Straße (10er-Hausnummern) unterwegs, als knapp neben ihr ein Vorhängeschloss aufschlug. Unbekannte hatten offensichtlich verschiedene Gegenstände, unter anderem eine Vape, das Vorhängeschloss sowie eine Dose Haargel aus dem Fenster eines der Wohnhäuser geworfen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf die Täter geben können, setzen sich bitte mit den Ermittlern unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) in Verbindung.

2. Zeugensuche: 36-Jähriger von zwei Unbekannten angegangen - Offenbach

(cb) Ein 36-Jähriger aus Offenbach ist am Donnerstagabend von zwei bis dato Unbekannten angegangen worden. Der Mann war nach ersten Erkenntnissen zu Fuß in der Friedensstraße unterwegs, als ihn kurz nach 21 Uhr unvermittelt zwei Unbekannte mutmaßlich mit Pfefferspray besprühten. Im weiteren Verlauf sollen sie den Offenbacher festgehalten und ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Als dieser sich gegen seine beiden etwa 25 Jahre alten und zwischen 1,75 Meter und 1,80 Meter großen Angreifer wehrte, hätten sie von ihm abgelassen und seien in Richtung Waldstraße geflüchtet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei der Kripo unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Betrügerduo ging leer aus - Offenbach

(cb) Ein Betrügerduo hoffte am Donnerstag in einem Lebensmittelmarkt in der Merianstraße (20er-Hausnummern) wohl auf schnelle Beute, doch am Ende ging es leer aus. Einer der beiden Unbekannten sprach gegen 17.50 Uhr eine Offenbacherin, welche gerade mit Einkaufen beschäftigt war, an. Während sie im Gespräch abgelenkt war, nutzte sein Komplize die Gelegenheit, um aus der Handtasche der Kundin die Geldbörse zu stehlen. Nur wenige Augenblicke später bemerkte die Eigentümerin das Fehlen ihrer Börse und rief laut um Hilfe. Daraufhin verständigten sich die beiden Unbekannten und flüchteten gemeinsam über den Ausgang in unbekannte Richtung. Die Geldbörse der bestohlenen Frau konnte nach einem Hinweis in dem Geschäft aufgefunden werden. Nach einer Überprüfung des Inhalts stellte die Besitzerin fest, dass dieser vollständig war. Die Beamten in Offenbach suchen nun nach Zeugen der Tat. Diese melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo.

4. Absperrgitter von Brücke geworfen: Polizei ermittelt - Dietzenbach

(me) Ein 24-Jähriger aus dem Landkreis Offenbach reagierte offenbar rechtzeitig und kam so am frühen Freitagmorgen nochmal mit dem Schrecken davon. Gegen 0.25 Uhr befuhr der Mann mit seinem Wagen die Limesstraße im Bereich einer Unterführung, als ein augenscheinlicher Teenager, der dunkel gekleidet war, ein aus Kunststoff bestehendes Plastikgitter von der dortigen Brücke nach unten auf die Fahrbahn warf. Mit einer Vollbremsung konnte der 24 Jahre alte Wagenlenker gerade noch Schlimmeres verhindern. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach (06074 837-0).

5. Lüftungsgitter und Beleuchtungseinrichtungen ausgebaut: Wer hat etwas beobachtet? - Obertshausen

(me) Am frühen Freitagmorgen fand der Besitzer seinen Kastenwagen aufgebrochen und ohne Beleuchtungseinrichtung vor, weshalb die Polizei nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls beziehungsweise der Sachbeschädigung ermittelt. In der Zeit zwischen Mittwoch, 23 Uhr und Freitag, 4.15 Uhr, bauten die unbekannten Gauner zunächst die Frontscheinwerfer und die Rückleuchten des Mercedes aus, bevor sie sich gewaltsam Zugang zum Innenraum des Sprinters mit AB-Kennzeichenschildern verschafften. Im Innenraum montierten die Unbekannten dann noch die Lüftungsgitter ab und verschwanden mit ihrer Beute. Der Wagen stand zur Tatzeit in der Mühlfeldstraße. Der angerichtete Sachschaden und der Wert der ausgebauten Fahrzeugteile wird auf 2.000 Euro beziehungsweise 3.500 Euro beziffert. Die Ermittler aus Offenbach sind unter der 069 8098-1234 für Hinweise erreichbar.

6. Pfefferspray benutzt: Unbeteiligte bei Auseinandersetzung verletzt - Mühlheim

(me) Am Mittwochmittag kam es am S-Bahnhof in der Dammstraße offenbar zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern. Einer von ihnen soll in diesem Zusammenhang mit einer Pfefferpistole eine entsprechende Substanz auf einen anderen gesprüht haben. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten verbreitete sich die Substanz, sodass mindestens eine unbeteiligte Jugendliche über Reizungen der Augen und der Atemwege klagte. Nach der Auseinandersetzung verschwanden alle Beteiligten in unbekannte Richtung, weshalb die Polizei nach Zeugen des Vorfalls von 13 Uhr sucht. Hinweisgeber melden sich bitte bei den Beamten aus Mühlheim unter der Telefonnummer 06108 6000-0.

7. Betrügerin flüchtete mit Bargeld: Zeugen bitte melden! - Dreieich

(cb) Eine bis dato unbekannte Frau betrat am Donnerstag, kurz nach 17 Uhr, ein Fachgeschäft in der Westendstraße (einstellige Hausnummern). Sie gab vor, einen günstigen Artikel kaufen zu wollen, hatte jedoch nur einen großen Geldschein dabei. Während des Wechselvorgangs lenkte die vermeintliche Kundin die Mitarbeiterin ab, steckte zwei Geldscheine aus der Kasse ein und ergaunerte so 100 Euro in bar. Im Anschluss verließ sie zügig den Laden in unbekannte Richtung.

Die Täterin kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 25 Jahre alt - ungefähr 1,70 Meter - schlanke Statur - lange, braune zum Zopf gebundene Haare - Bekleidung: T-Shirt, Jeanshose und Sneaker

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 069 8098-1234 mit den Beamten der Kripo in Verbindung zu setzen.

Offenbach, 29.05.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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