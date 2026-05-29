Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizeieinsatz am Hauptbahnhof wegen Samurai-Schwert

Hanau (ots)

(lei) "Hier läuft einer mit einem Samurai-Schwert rum!" - sinngemäß mit diesen Worten meldete sich am späten Donnerstagabend eine Frau bei der Polizei und löste damit gegen 23 Uhr einen Einsatz am Hanauer Hauptbahnhof aus. Nach Angaben der Zeugin sei ein Mann mit einem Samurai-Schwert in Richtung Ausgang Auheimer Straße unterwegs gewesen.

Mehrere Streifen eilten daraufhin nach dort und trafen wenige Minuten später auf einen 20-Jährigen, der den Gegenstand sichtbar auf dem Rücken trug. Wie sich herausstellte, handelte es sich um ein ungeschärftes Schwert. Nach Angaben des Mannes hatte er das Schwert in Frankfurt gekauft und wollte es nach Hause transportieren, um es als Dekorationsgegenstand zu nutzen. Das Schwert wurde sichergestellt. Gegen den Heranwachsenden aus Großkrotzenburg wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet.

Nach Einschätzung der Beamten war dem Mann offenbar nicht bewusst, dass das offene Tragen eines solchen Gegenstands auf Passanten beunruhigend wirken kann.

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