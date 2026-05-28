Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 73-Jähriger soll E-Scooter-Fahrer geschlagen haben: Zeugen gesucht; Mehrere Verletzte bei Zusammenstoß auf Landesstraße: Rettungshubschrauber im Einsatz und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. 73-Jähriger soll E-Scooter-Fahrer geschlagen haben: Hinweise erbeten - Hanau

(cb) Ein 73-Jähriger aus Hanau soll am Mittwoch einem 21 Jahre alten E-Scooter-Fahrer mehrfach gegen den Kopf geschlagen haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Fahrer des Elektrokleinstfahrzeugs gegen 13.15 Uhr auf dem Gehweg an der Bushaltestelle "Schloss Philippsruhe" vorbeigefahren, als sich der wartende Senior darüber beschwerte. Daraufhin stoppte der Scooter-Fahrer und versuchte, mit dem Senior ins Gespräch zu kommen. Dieser soll jedoch unvermittelt mit den Fäusten auf den Kopf des jüngeren Mannes eingeschlagen haben. Direkt im Anschluss soll der 73 Jahre alte Mann einen gerade eingefahrenen Linienbus bestiegen haben. Der Mann aus Hanau erlitt durch die Schläge leichte Verletzungen und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen und bittet unter der 06181 100-120 um Zeugenhinweise.

2. Mehrere Verletzte bei Zusammenstoß auf Landesstraße: Rettungshubschrauber im Einsatz - Bruchköbel

(me) Auf der Landesstraße 3268 zwischen Erlensee und Bruchköbel kam es am Donnerstagvormittag nach einem Zusammenstoß zwischen drei Wagen zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Auslöser der Kollision gegen 9.40 Uhr war ein aus Bruchköbel kommender Peugeot-Lenker, der beim Abbiegen eine ihm entgegenkommende Fahrerin einer Mercedes A-Klasse übersah und mit dieser kollidierte. Durch den Aufprall wurde der Peugeot gegen einen in der Straße "An der Landwehr" wartenden Renault Kadjar und dessen 38-jährige Lenkerin geschleudert. Der 32-jährige mutmaßliche Verursacher wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mittels Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen beiden Beteiligten verletzten sich leicht und wurden ebenfalls in Krankenhäusern medizinisch untersucht. Die außerorts gelegene Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme und die Abschleppmaßnahmen der nicht mehr fahrbereiten Wagen für etwa anderthalb Stunden gesperrt. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizeiautobahnstation unter der 06181 9010-0.

3. Zeugen eines Verkehrsunfalls in der Friedrichstraße gesucht! - Langenselbold

(me) Die Polizeibeamten aus Langenselbold ermitteln derzeit wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen einer Kollision von Mittwoch. In der Zeit zwischen 15 Uhr und 19.30 Uhr soll ein Senior mit seinem roten VW gegen einen in der Friedrichstraße (einstellige Hausnummern) geparkten Seat Alhambra gefahren sein. Nach dem Zusammenstoß habe der Golf-Lenker die Unfallstelle verlassen, ohne den Schaden zu melden. Hinweisgeber melden sich bitte auf der Wache unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Offenbach, 28.05.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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