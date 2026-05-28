Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: In die Kasse gelangt: Zeugensuche der Polizei; Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung; Abgelenkt und Geldbeutel aus Handtasche entwendet und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung - Offenbach

(me) Ein Streit unter zwei Männern uferte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag offenbar derart aus, dass die Polizei nun gegen einen noch unbekannten, etwa 55 Jahre alten Mann wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gerieten die beiden Herren gegen 21.30 Uhr auf der Dornbuschstraße (70er-Hausnummern) aneinander. Im Verlauf der Konfrontation habe der Unbekannte, der circa 1,80 Meter groß, grauhaarig und mit einem hellgrauen Hemd bekleidet war, sein Gegenüber mit einem Fahrrad verletzt. Auch eine Art Metallstange habe er kurzzeitig in der Hand gehalten, bevor er die Flucht ergriff. Die Wache des Polizeireviers im Spessartring nimmt Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-5100 entgegen.

2. In die Kasse gelangt: Zeugensuche der Polizei - Offenbach

(me) Zwei Männer erbeuteten am Mittwochnachmittag etwa 370 Euro und flüchteten mit ihrer Beute hiernach in unbekannte Richtung. Nach den bisherigen Erkenntnissen betrat das Duo gegen 15.30 Uhr ein Kosmetikgeschäft im Ring-Center am Odenwaldring. Während einer der beiden das Personal ablenkte, bediente sich der andere an der Kasse. Zu einem der beiden Männer liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor:

- trug einen Schnur- und Kinnbart - bekleidet mit einer weißen Kappe, einer grünen Sweatjacke mit weißen Streifen und einem weißen T-Shirt darunter

Zeugen des Vorfalls melden sich bitte auf dem Polizeirevier in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-5100.

3. Zeugensuche nach Fahrraddieben - Dreieich

(cb) Fahrraddiebe hatten es am Mittwoch auf ein Pedelec abgesehen, welches in der Frankfurter Straße (150er-Hausnummern) angeschlossen war. Die Täter knackten zwischen 19.30 Uhr und 20.55 Uhr das Fahrradschloss und nahmen das Rad der Marke Raymon Trailray im Wert von etwa 5.000 Euro mit. Zeugen der Tat werden gebeten, sich telefonisch mit den Beamten der Polizeistation Neu-Isenburg (06102 2902-0) in Verbindung zu setzen.

4. Mercedes Sprinter verschwunden: Polizei sucht nach Zeugen - Rodgau

(me) Die Kriminalpolizei aus Offenbach ermittelt derzeit wegen des Verdachts des Diebstahls eines Kraftfahrzeugs. Am frühen Donnerstagmorgen stahlen Unbekannte einen Kastenwagen aus der Heidelberger Straße (einstellige Hausnummern). In diesem Zusammenhang prüfen die Ermittler nun, wie es den Dieben gelang, den etwa 7.000 Euro teuren Mercedes-Sprinter zu öffnen und mit diesem davonzufahren. Hinweise zur Tat, die zwischen 2 Uhr und 5.30 Uhr stattfand, werden über die 069 8098-1234 entgegengenommen.

5. Abgelenkt und Geldbeutel aus Handtasche entwendet - Rodgau

(me) Eine Kundin eines Lebensmittelmarktes in der Hans-Sachs-Straße wurde am Mittwochnachmittag zum Ziel zweier Gauner. Um kurz nach 14 Uhr verwickelte einer der beiden die Seniorin in ein Gespräch. In diesem Moment griff sein Komplize in die im Einkaufswagen befindliche Handtasche der Dame und stibitzte aus dieser den Geldbeutel. Mit der Geldbörse machten sich die beiden hiernach davon. Im Nachgang an den Diebstahl kam es zu mehreren unberechtigten Abbuchungen vom Bankkonto der Rentnerin. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wählen bitte die Nummer der Kripo aus Offenbach (069 8098-1234).

Offenbach, 28.05.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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