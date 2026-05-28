POL-OF: Es sind noch Plätze frei! Einstellungstermin August 2026: Werde Teil des Freiwilligen Polizeidienstes
Südosthessen (ots)
(me) Für den Einstellungstermin im August 2026 im Polizeipräsidium Südosthessen sind noch freie Plätze vorhanden.
Sie möchten sich ehrenamtlich engagieren und gleichzeitig einen Beitrag zur öffentlichen Sicherheit leisten? Dann ist der Freiwillige Polizeidienst vielleicht genau das Richtige für Sie!
Als Polizeihelferin oder Polizeihelfer versehen Sie Ihren Dienst unter dem Motto
"Präsenz zeigen - Beobachten - Melden".
Sie sind Teil eines Teams, das in direktem Kontakt mit den Mitbürgerinnen und Mitbürgern steht und sich für deren Sicherheit einsetzt. Sie unterstützen die Polizeibehörden bei ihrer Aufgabenwahrnehmung in den Bereichen der Gefahrenabwehr und der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung.
Der Freiwillige Polizeidienst fungiert als Bindeglied zwischen Polizei und Gesellschaft, soll das gegenseitige Verständnis fördern und ist überwiegend präventiv ausgerichtet.
Schwerpunkt der Tätigkeit ist die uniformierte Fußstreife, während der Sie für Ihre Mitmenschen ansprechbar sind, Auffälligkeiten melden und in persönlichen Gesprächen zum Beispiel über aktuelle Kriminalitätsphänomene informieren.
Sie erhalten eine fundierte Ausbildung, im weiteren Verlauf gezielte Fortbildungen und werden von erfahrenen Polizeibeamtinnen und -beamten betreut.
Darüber hinaus erhalten die freiwilligen Polizeihelferinnen und -helfer unter anderem eine Uniform und eine Aufwandsentschädigung.
Weitere Informationen sowie die Bewerbungsunterlagen finden Sie auf der Internetseite des Polizeipräsidiums Südosthessen unter folgendem Link: https://k.polizei.hessen.de/service/ansprechpersonen/freiwilliger-polizeidienst-im-polizeipraesidium-suedosthessen
Bewerbungsschluss für den Einstellungstermin im August ist der 5. Juli.
Ihr Ansprechpartner:
Polizeihauptkommissar Walter Füssel
Tel: 069 8098-2416
E-Mail: praevention.ppsoh@polizei.hessen.de
Polizeipräsidium Südosthessen Abteilung Einsatz - E4
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main
Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)
Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309
Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh
Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell