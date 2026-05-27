Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizei überprüfte die Einhaltung der Geschwindigkeit; Ermittlungen wegen des Verdachts der wechselseitigen Körperverletzung; Zeugensuche nach Auseinandersetzung zwischen Teenagern und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Fahrzeugscheibe eingeschlagen: Wer hat was gesehen? - Hanau

(cb) Bei einem Hyundai Matrix, der auf einem Parkplatz in der Straße "An der Pumpstation" abgestellt war, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe ein und verursachten dadurch einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Dienstag, 19 Uhr und Mittwoch, 8 Uhr. Ob die Täter aus dem Innenraum des schwarzen Wagens mit F-Kennzeichen etwas gestohlen haben, bedarf weiterer Ermittlungen. Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 06181 100-123 an die Beamten in Hanau.

2. Polizei überprüfte die Einhaltung der Geschwindigkeit - Hanau

(me) Am Dienstag führten Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Hanau mit Unterstützung Kräften des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz mehrere Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch. In der Zeit zwischen 9 Uhr und 17 Uhr richteten die Ordnungshüter jeweils eine Kontrollstelle im Alten Rückinger Weg und der Martin-Luther-King-Straße ein. Während an der erstgenannten Örtlichkeit die Einhaltung der dort zu dieser Zeit erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h anstand, wurde in der Martin-Luther-King-Straße unter anderem das Nichtbefahren der Fußgängerzone überwacht. Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte knapp 100 Fahrzeuge und leiteten bei mehr als der Hälfte von ihnen Ordnungswidrigkeitenverfahren ein oder ahndeten diese noch vor Ort. Im Verlauf der nächsten Wochen werden weitere solcher Kontrollen folgen.

3. Ermittlungen wegen des Verdachts der wechselseitigen Körperverletzung - Hanau

(me) Die Polizei aus Hanau ist auf der Suche nach Zeugen einer Auseinandersetzung von Dienstagmittag. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen stiegen die beiden späteren Kontrahenten mit weiteren Personen gegen 13 Uhr aus einem Bus an der Haltestelle "Stadthof Hanau" aus. Im weiteren Verlauf seien die zwei 20 und 21 Jahre alten Männer aneinandergeraten und sollen sich gegenseitig mit Schlägen verletzt haben. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde auch eine Glasscheibe beschädigt. Offenbar wurde diese mit einem Stein beworfen. Hinzugerufene Polizeibeamte trennten die beiden Streithähne und leiteten entsprechende Verfahren gegen diese ein. Zeugen des Geschehens melden sich bitte über die 06181 100-120 auf dem Polizeirevier in Hanau.

4. Mehrere rote Ampeln überfahren: Lenker eines Audis flüchtete vor Polizei - Hanau

(me) Etwa 25 Jahre alt, kräftige Statur, dunkle Haare, Brillenträger: Einen Wagenlenker mit dieser Personenbeschreibung sollte am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Anstatt anzuhalten, habe der unbekannte Audi-Fahrer Gas gegeben und sei unter anderem über die Nußallee und die "Kleine Hainstraße" in Richtung Autobahn 66 davongefahren. Bei seiner Flucht soll der RS3-Lenker mehrere rote Ampeln überfahren und andere Verkehrsteilnehmer gefährdend überholt haben. Zeugen der Fahrt aber auch Verkehrsteilnehmende, die durch das Verhalten des Fahrers beeinträchtigt wurden, melden sich bitte auf dem Revier in Hanau (06181 100-120).

5. Hakenkreuz und Schmierereien auf fertiggestelltem Graffiti - Maintal

(cb) Mit einem circa 40 auf 40 Zentimeter großen Hakenkreuz und mehreren Schmierereien verunstalteten bis dato Unbekannte ein frisch fertiggestelltes Graffiti-Kunstwerk an der Turnhallenwand einer Schule in der Adalbert-Stifter-Straße (50er-Hausnummern). Durch die Tat, bei der die Täter weiße Farbe nutzten, entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die Staatsschutzabteilung in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen der Tat, welche sich zwischen Freitag, 17.45 Uhr und Sonntag, 17.55 Uhr ereignete. Diese setzen sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06181 100-123 mit den Beamten in Verbindung.

6. Grauer BMW angedotzt: Hinweise erbeten - Maintal

(cb) Einen Sachschaden von schätzungsweise 2.000 Euro hinterließ ein bis dato unbekannter Unfallverursacher, als dieser einen BMW 535d am Fahrzeugheck beschädigte. Der Fahrzeugeigentümer stellte seinen grauen Wagen mit HU-Kennzeichen am Montag, gegen 16 Uhr, am Fahrbahnrand der Berliner Straße (110er-Hausnummern) ab. Als er diesen am folgenden Tag, gegen 12.30 Uhr, nutzen wollte, musste er die Beschädigungen feststellen. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit den Beamten in Maintal (06181 4302-0) in Verbindung zu setzen.

7. Wer hat das Panoramadach beschädigt? - Erlensee

(cb) Wer hat das Panoramadach des Mercedes beschädigt? Das fragen sich die Ermittler in Langenselbold und suchen Zeugen der Tat, die sich am Mittwoch, gegen 0.55 Uhr ereignete. Der bis dato Unbekannte beschädigte vermutlich mit einem spitzen Gegenstand das Panoramadach des schwarzen Wagens mit HU-Kennzeichen, wodurch ein Sachschaden von knapp 1.500 Euro entstand. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

8. Zeugensuche nach Auseinandersetzung zwischen Teenagern - Gründau

(cb) Zwei 15 Jahre alte Teenager - ein Junge und ein Mädchen - hielten sich am Dienstagabend auf einem Parkplatz in der Frankfurter Straße (20er-Hausnummern) auf, als mehrere bislang unbekannte Teenager dazukamen. Zwischen dem 15-jährigen Mädchen und zwei bis dato unbekannten Teenagerinnen kam es gegen 21.15 Uhr zu einem verbalen Streit. In der Folge gesellte sich ein etwa gleichaltriger Junge hinzu. Es kam zum Handgemenge zwischen dem 15-Jährigen und seinem unbekannten Kontrahenten. Dieser soll den Jugendlichen mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, woraufhin dieser zu Boden ging. Auf den am Boden liegenden Teenager sollen dann der Unbekannte sowie eines der Teenagermädchen eingeschlagen haben, sodass der 15-jährige Teenie zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Die Beamten in Hanau haben die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und suchen nun Zeugen der Tat. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei den Ermittlern.

9. Zeugen gesucht! Fahrzeugdiebe flohen mit Jaguar - Bad Soden-Salmünster

(cb) Fahrzeugdiebe hatten es auf einen Jaguar F-Pace abgesehen, welcher in der Salmünsterer Straße (40er-Hausnummern) abgeparkt war. Wie die Diebe die technischen und mechanischen Sicherungen des schwarzen Wagens mit F-Kennzeichen überwanden, ist Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 15.30 Uhr und Dienstag, 9 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei den ermittelnden Beamten zu melden.

10. Wer beschädigte den Porsche? - Bad Soden-Salmünster

(me) Ein Unbekannter machte sich am Montagabend an einem goldfarbenen SUV zu schaffen und richtete an diesem einen Schaden von circa 3.000 Euro an. In der Zeit zwischen 18.50 Uhr und 20.20 Uhr wurde der Lack des Porsche Macan mit MKK-Kennzeichenschildern zerkratzt, einer der beiden Außenspiegel beschädigt und mit Essensresten beschmiert. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges im Turnerweg beobachtet haben, wenden sich bitte an die Beamten aus Bad Orb unter der Telefonnummer 06052 9148-0.

11. "Wie schütze ich mein Zuhause?": Infostand zum Thema Einbruchschutz - Bad Soden- Salmünster

(cb) Der Fachbereich der sicherungstechnischen Prävention bietet am Montag, 8. Juni eine kostenlose und umfassende Beratung zum Thema "Wie schütze ich mein Zuhause?" an. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich zwischen 10 und 14 Uhr am Infostand vor dem Rewe-Markt in der Straße "Am Palmusacker" zum Thema Wohnungseinbruchsdiebstahl informieren und beraten lassen. Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424 oder im Internet unter www.praevention.ppsoh@polizei.hessen.de oder www.polizei-beratung.de.

12. Stromkabel von Baustelle gestohlen - Steinau an der Straße

(lei) Nachdem Unbekannte bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag etwa 50 Meter Stromkabel von einer Baustelle am Ortsrand von Ulmbach gestohlen haben, bitte die Polizei um Hinweise. An der Baustelle, die sich an einem Feldweg zwischen der Heinz-Desor-Straße und dem Buchwald befindet, beschädigten die Diebe außerdem das übrige Kabel, indem das gestohlene Stück herausgeschnitten wurde. Der Sachschaden sowie der Wert der Beute wird mit jeweils 1.000 Euro angegeben. Hinweise nimmt die zuständige Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Offenbach, 27.05.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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