Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Kabeldiebstahl; Fußgängerin angefahren: Wer hat den Unfall beobachtet?; Bei Einbruch: Mehrere hochwertige Kaffeemaschinen entwendet und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zeugensuche nach Kabeldiebstahl - Offenbach

(me) Kabel im Wert von circa 2.500 Euro nahmen Unbekannte am Mittwoch (20. Mai) unberechtigt von einem Hinterhof in der Luisenstraße (60er-Hausnummern) mit. In der Zeit zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr kletterten die Gauner über den Zaun des Grundstücks, nahmen die Kabel an sich, luden diese in mehrere Fahrzeuge, unter anderem mit OF-Kennzeichenschildern, ein und fuhren mit diesem in unbekannte Richtung davon. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls. Zu den Unbekannten liegen der Polizei folgende Personenbeschreibungen vor:

Täter 1:

- zwischen 20 und 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, von schlanker Statur - trug eine schwarze Kappe, ein hellgrünes T-Shirt, eine schwarze Hose sowie schwarze Sportschuhe - größeres Tattoo am linken Unterarm

Täter 2 und 3:

- zwischen 25 und 35 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß, dickliche Statur - bekleidet mit einer schwarzen Kappe, einer schwarzen Jacke, einem schwarzen T-Shirt mit weißem Aufdruck vorne, einer schwarzen Hose sowie schwarzen Sportschuhen

Täter 4:

- circa 30 Jahre alt und 1,75 Meter groß - schwarze mittellange Haare, Glatzenansatz Hinterkopf - trug ein schwarzes Jogginganzugoberteil mit weißen Zierstreifen, eine schwarze Jogginghose mit weißen Zierstreifen und weiße Sportschuhe

Täter 5:

- zwischen 40 und 50 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß - schwarze kurze Haare - bekleidet mit einem weißen Shirt, einer dunklen Jeans und dunklen Schuhen

Täterin:

- circa 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß, dickliche Statur - schwarze lange Haare zum Zopf gebunden - rosa Bluse kurzarm und rosa Hose

Zeugen setzen sich bitte mit den Ermittlern aus Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234 in Verbindung.

2. Fußgängerin angefahren: Wer hat den Unfall beobachtet? - Offenbach

(me) Die Polizei aus Offenbach ermittelt derzeit wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht gegen einen noch unbekannten, etwa 50 Jahre alten Lenker eines Toyota mit F-Kennzeichenschildern. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der Autofahrer mit einer Passantin kollidiert sein, die gerade an einer Ampel den Lämmerspieler Weg überquerte. Die 18-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Nach einem kurzen Gespräch sei der etwa 1,70 Meter große Mann von schlanker Statur eingestiegen und in unbekannte Richtung davongefahren. Zeugen der Kollision wenden sich bitte an die Beamten des Polizeireviers m Spessartring (069 8098-5100).

3. Einbrecher nahmen Laserscanner mit: Hinweise erbeten - Dreieich

(cb) Aus einem Bürogebäude in der Otto-Hahn-Straße (40er-Hausnummern) nahmen Einbrecher einen hochwertigen Laserscanner im Wert von ungefähr 30.000 Euro mit. Vermutlich verschafften sich die Langfinger zwischen Donnerstag, 18 Uhr und Dienstag, 7 Uhr, gewaltsam über einen Hintereingang Zutritt in das Gebäude. Im Inneren machten sie sich sodann an den Zwischentüren zu schaffen. Aus einem aufgehebelten Schrank nahmen sie das Gerät mit. Ob sie noch weiteres Diebesgut erbeuteten, bedarf der Ermittlungen. Bei der Tat richteten sie einen Sachschaden von schätzungsweise 200 Euro an. Die Beamten des Einbruchskommissariats in Offenbach nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

4. Bei Einbruch: Mehrere hochwertige Kaffeemaschinen entwendet - Rödermark

(me) Hochwertige Kaffeemaschinen entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen Dienstag, (12. Mai) und Dienstag, (26. Mai), 10.30 Uhr, aus einem Elektrohandel in der Babenhäuser Straße. Die Eindringlinge überwanden zunächst einen Zaun, bevor sie die Tür zum Verkaufsraum aufbrachen und sich hiernach die Maschinen aneigneten. Mit diesen verschwanden die Täter wieder in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei aus Offenbach nimmt Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

5. "Wie schütze ich mein Zuhause?": Infostand zum Thema Einbruchschutz - Egelsbach

(cb) Der Fachbereich der sicherungstechnischen Prävention bietet am Dienstag, 9. Juni eine kostenlose und umfassende Beratung zum Thema "Wie schütze ich mein Zuhause?" an. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich zwischen 10 und 14 Uhr am Infostand vor dem Rewe-Markt im Kurt-Schumacher-Ring zum Thema Wohnungseinbruchsdiebstahl informieren und beraten lassen. Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424 oder im Internet unter www.praevention.ppsoh@polizei.hessen.de oder www.polizei-beratung.de.

6. Unbekannter soll mit waffenähnlichem Gegenstand gedroht haben: Zeugen gesucht! - Hainburg

(cb) Ein bis dato Unbekannter soll am Dienstagabend ein Pärchen in der Peterswälder Straße mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand bedroht haben, weshalb die Kripo die Ermittlungen aufgenommen hat. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand war das Paar gegen 18.10 Uhr mit seinem Hund Gassi, als ihnen ein etwa 40 Jahre alter Mann mit schulterlangen, dunklen, rötlichen Haaren entgegenkam. Der etwa 1,90 Meter große Unbekannte, welcher ein weißes Basecap sowie eine Sonnenbrille aufhatte, beschwerte sich beim Vorbeigehen über den freilaufenden Hund der beiden. Der Mann, welcher ein schwarzes T-Shirt und eine kurze schwarze Hose mit orangefarbenen Streifen trug, blieb plötzlich stehen und zog aus seiner blauen Bauchtasche einen Gegenstand. Bei diesem soll es sich wohl um eine Art Schusswaffe gehandelt haben. In der Folge zeigte er mit der Waffe auf den Boden und bedrohte das Paar. Daraufhin begab sich der Unbekannte, der zudem eine Einkaufstasche mit sich führte, zu Fuß in Richtung Offenbacher Landstraße. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf den Täter geben können, wenden sich bitte telefonisch an die Kripo-Hotline (069 8098-1234).

Offenbach, 27.05.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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