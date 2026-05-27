Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ermittlungen laufen: Was geschah vor der Schule?

Obertshausen (ots)

(lei) Nach einer Auseinandersetzung am Freitagnachmittag im Bereich einer Schule in der Georg-Kerschensteiner-Straße ist vieles noch unbekannt - sowohl die Hintergründe und genauen Abläufe, als auch insbesondere die Beteiligten. Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet um weitere Hinweise.

Ihren bisherigen Informationen zufolge trug sich die Konfrontation gegen 13.15 Uhr auf der Straße im Bereich des Haupteingangs der Schule zu. Dort hätten sich mindestens zwei Personen gegenseitig mit einer Pfefferpistole beschossen, ehe eine Partei den Geschehensort daraufhin in einem dunklen Audi-SUV verlassen habe. Zu dem Vorfall gibt es derzeit unstimmige Zeugenangaben und auch etwaige Verletzte sind der Polizei bislang nicht bekannt geworden. Insofern bleibt der Tatablauf bislang nebulös und dessen Aufklärung von weiteren Ermittlungen abhängig.

Weitere Zeuginnen und Zeuginnen können sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo in Offenbach melden.

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