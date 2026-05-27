Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbruch in Autohaus: Rabiater Fahrzeugdiebstahl

Mühlheim am Main (ots)

(lei) Ein Autohaus in der Lämmerspieler Straße ist in der vergangenen Nacht zum Schauplatz eines rabiaten Fahrzeugdiebstahls geworden. Die Polizei sucht nun ein entwendetes Auto und den oder die Täter des Ganzen.

Bislang rekonstruiert haben die Beamten, auch anhand von Zeugenangaben, folgenden Hergang: Abgespielt haben muss sich die Tat gegen 3.30 Uhr am frühen Mittwochmorgen. Ein- oder mehrere Unbekannte waren demnach offenbar zunächst über den Zaun des Autohauses geklettert und auf das umfriedete Gelände gelangt. Dort hebelten sie eine Schiebetür auf und begaben sich weiter in das Gebäude, wo sie mehrere Autoschlüssel und auch Bargeld an sich nahmen. Einer passte wohl zu einem auf dem Hof abgestellten Auto, mit dem dann ganz offensichtlich mit Anlauf gegen das massive Stahltor des Autohauses gefahren wurde, um es auf brachiale Weise zu öffnen. Verkraftet hat das der Kraftwagen offenbar nicht so ganz, denn das beschädigte Fahrzeug wurde mit laufendem Motor auf der Lämmerspieler Straße stehen gelassen. Anschließend stiegen die Diebe in ein weiteres Fahrzeug, einen dunklen BMW X3, ein und brausten mit diesem davon.

Der entstandene Schaden ist immens und wird vorläufig auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Weitere Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

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