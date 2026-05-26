POL-OF: Vermisster wieder da

Hanau (ots) - (cb) Wo ist Erhardt Essling aus Hanau? Das fragt die Kriminalpolizei und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 84-Jährigen. Herr Essling ist etwa 1,65 Meter groß, hat eine sehr schlanke Statur und dunkelbraune, grau melierte Haare. Der Vermisste trägt eine Brille. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug Herr Essling ein graues, kurzärmeliges Hemd, eine kurze beige Hose sowie braune Schuhe. Er führt zudem einen Rollator mit sich. Der ...

mehr