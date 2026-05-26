Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Suche nach weißem Ford Transit; Verdacht des räuberischen Diebstahls: Schnelle Festnahme eines 20-jährigen Tatverdächtigen; Radfahrerin auf Zebrastreifen gestreift: Zeugensuche der Polizei und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Bei Einbruch in Café: Mehrere tausend Euro Sachschaden und Spielautomaten aufgebrochen - Offenbach

(me) Zwei unbekannte Eindringlinge richteten am frühen Freitagmorgen circa 6.000 Euro Sachschaden an und erbeuteten rund 2.000 Euro an Bargeld aus einem Café in der Berliner Straße (120er-Hausnummern). In der Zeit zwischen 1.40 Uhr und 2.15 Uhr machten sie zunächst eine Überwachungsanlage unbrauchbar, brachen hiernach die Eingangstür auf und machten sich im weiteren Verlauf an den dortigen Spielautomaten zu schaffen. Aus diesen entnahmen sie die Geldkassetten und flüchteten mit diesen in unbekannte Richtung. Die beiden Einbrecher können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- trug eine Mütze, einen Mundschutz, einen Kapuzenpullover, sowie eine helle Hose, helle Schuhe und Handschuhe

Täter 2:

- war gleich angezogen, trug aber eine dunkle Hose und dunkle Schuhe

Die Kripo aus Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und ist für Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 erreichbar.

2. Suche nach weißem Ford Transit - Offenbach

(me) Am Montag hatten es Gauner offenbar auf einen weißen Ford abgesehen und entwendeten diesen kurzerhand innerhalb von anderthalb Stunden. Nachdem der Besitzer den Transit gegen 16 Uhr in der Friedhofstraße abgestellt hatte, fand er gegen 17.30 Uhr nur noch einen leeren Parkplatz vor. Der Wert des Autos mit F-Kennzeichenschildern wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Abhandenkommen oder Verbleib des Wagens geben kann, nimmt bitte über die 069 8098-1234 Kontakt zur Kripo aus Offenbach auf.

3. Zeugensuche nach Kiosk-Einbruch - Offenbach

(fg) Drei Unbekannte sind am Freitagmorgen in einen Kiosk in der Bieberer Straße im Bereich der 40er-Hausnummern eingebrochen und haben Bargeld entwendet, weshalb die Kriminalpolizei nun ermittelt und nach Zeugen sucht. Zwischen 3.10 Uhr und 3.30 Uhr öffneten die Täter ein Fenster und kletterten durch dieses ins Innere. Während zwei der Unbekannten die beiden Spielautomaten aufbrachen und das darin befindliche Bargeld einsackten, stand der dritte Täter vor dem Gebäude. Weiterhin entnahmen die Eindringlinge Bargeld aus einer Kiosk-Kasse, ehe sie sich davonmachten. Kurz darauf soll das Trio einen Hinterhof im Bereich des Stadtteilbüros in der Krafftstraße betreten haben. Dort entfernten sie auf bislang unbekannte Weise ein Fenstergitter, wobei sie unter anderem die Hauswand beschädigten. Anschließend brachen sie auch noch das Fenster auf. Ob die Täter das Haus betreten haben, ist unklar. Es konnten keine entwendeten Gegenstände festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 2.000 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

4. Bargeld aus Handschuhfach gestohlen: Polizei ermittelt - Dietzenbach

(fg) Im Keltenring (einstellige Hausnummern) öffnete ein 25 bis 30 Jahre alter Unbekannter am Sonntagmorgen, zwischen 3.30 Uhr und 3.40 Uhr, einen grauen BMW X6 und durchwühlte im Anschluss das Handschuhfach. Mit Bargeld machte sich der dunkelhaarige sowie muskulöse Dieb danach davon. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben und Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach.

5. Verdacht des räuberischen Diebstahls: Schnelle Festnahme eines 20-jährigen Tatverdächtigen - Neu-Isenburg

(me) Er soll am Samstag einem anderen Bargeld aus der Hand gerissen haben und sich in der Folge mit Gewalt gegen den rechtmäßigen Besitzer zur Wehr gesetzt haben, um im Besitz des Geldes zu bleiben: So die Vorwürfe gegen einen 20 Jahre alten Mann, den Beamte im Rahmen der Fahndung zeitnah vorläufig festnahmen. Gegen 17.45 Uhr soll es zu dem Vorfall im "Isenburg-Zentrum" gekommen sein. Nach den bisherigen Erkenntnissen habe der 20-Jährige das Bargeld aus den Händen eines Heranwachsenden gerissen und sei hiermit geflüchtet. Der 18-Jährige Besitzer habe daraufhin die Verfolgung aufgenommen und den Dieb im Bereich eines dortigen Parkhauses gestellt. Nach einem kurzen Gerangel, bei dem auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein soll, setzte der Tatverdächtige seine Flucht fort. Sein Gegenüber blieb indessen scheinbar unverletzt zurück. Herbeigeeilte Ordnungshüter der Polizeistation Neu-Isenburg nahmen den Mann in einer Seitenstraße fest. Er musste die Beamten mit auf die Station in der Hugenottenallee begleiten. Ein entsprechendes Verfahren wurde dort gegen ihn eingeleitet.

6. Verkehrsgefährdende Überholmanöver: Suche nach möglichen Geschädigten und weiteren Beobachtern - Neu-Isenburg

(me) Die Polizei ermittelt zurzeit gegen einen 44 Jahre alten Mann aus dem Kreis Offenbach. Dieser soll am Mittwoch, gegen 9.45 Uhr, auf der Bundesstraße 459 zwischen Neu-Isenburg und Dietzenbach mit etwas Abstand zwei Wagen überholt haben. Um einen Zusammenstoß mit dem überholenden Mazda MX-30 zu verhindern, habe der Gegenverkehr abbremsen und nach rechts ausweichen müssen. Diese potentiellen Geschädigten des vermeintlich verkehrsgefährdenden Verhaltens des Mazda-Lenkers sowie weitere Zeugen der Manöver werden gebeten, sich mit der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg (06102 2902-0) in Verbindung zu setzen.

7. Radfahrerin auf Zebrastreifen gestreift: Zeugensuche der Polizei - Neu-Isenburg

(me) Sie war wohl gerade dabei, ihr Rad über einen Zebrastreifen im Bereich der Waldstraße/Bahnhofstraße zu schieben, als das Hinterrad des Bikes der 32-Jährigen von einer vorbeifahrenden weißen A-Klasse gestreift wurde. Durch den Zusammenstoß stürzte die Fußgängerin und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Da die Lenkerin oder der Lenker des Mercedes nach der Kollision die Fahrt fortgesetzt haben soll, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und sucht nach Zeugen des Unfalls von Montagmorgen, gegen 3.30 Uhr. Die Wache der Polizeistation in der Hugenottenallee ist unter der 06102 2902-0 erreichbar.

8. Seat angedotzt: Hinweise erbeten - Obertshausen

(cb) Nachdem ein bis dato unbekannter Unfallverursacher einen Seat Leon, der in der Straße "Samerwiesen" (einstellige Hausnummern) parkte, beschädigte, suchen die Beamten Zeugen der Unfallflucht. Vermutlich dotzte der Unbekannte beim Ausparken mit seinem Wagen den am Fahrbahnrand abgestellten Leon mit OF-Kennzeichen an der Fahrzeugfront an. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von knapp 1.000 Euro zu kümmern, flüchtete dieser anschließend. Die Verkehrsunfallflucht ereignete sich bereits am Dienstag, 19. Mai, gegen 11 Uhr. Unfallzeugen setzen sich bitte mit den Beamten der Polizeistation Heusenstamm (06104 6908-0) in Verbindung.

9. Zeugensuche nach Kollision auf der B486 - Rödermark

(me) Etwa 3.000 Euro Schaden entstanden am Donnerstagmorgen an einem VW Fox, nachdem dieser auf der Bundesstraße 486, auf Höhe eines dortigen Umspannwerks, mit einem noch unbekannten Wagen und dessen Fahrer kollidierte. Offenbar geriet der Unbekannte, der von Langen in Richtung Urberach unterwegs war, mit seinem Auto auf die Fahrspur des Gegenverkehrs, kollidierte dort mit dem weißen Kleinwagen und fuhr hiernach in unbekannte Richtung davon. Die Beamten auf Dietzenbach suchen nun nach Zeugen des Unfalls, der sich gegen 7.45 Uhr ereignete. Diese melden sich bitte unter der 06074 837-0 auf der Wache in der Darmstädter Straße.

10. Bargeld bei Einbruch in Apotheke entwendet - Rödermark

(me) Offenbar über das Dach verschafften sich Unbekannte am frühen Montagmorgen Zugang zu einer Apotheke in der Ober-Rodener Straße (10er-Hausnummern) und entwendeten Bargeld. In der Zeit zwischen 0 Uhr und 1 Uhr kletterten die Einbrecher auf das Dach des Gebäudes, verschafften sich dort gewaltsam Zugang und durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten des Arzneimittelgeschäfts nach verwertbarer Beute. Nach den derzeitigen Erkenntnissen nahmen die Gauner etwa 600 Euro Bargeld an sich und verschwanden hiermit wieder in der Dunkelheit. Der angerichtete Schaden wird auf mehr als 2.000 Euro beziffert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas gehört oder gesehen haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

11. Zeugen bitte melden! Golddiebe waren unterwegs - Langen

In den vergangenen Tagen kam es im Dienstgebiet der Polizeistation Langen zu zwei Diebstählen von Goldschmuck, weshalb die Kripo die Ermittlungen aufgenommen hat und einen möglichen Tatzusammenhang prüft. Bei der ersten Tat, die am Freitag ereignete, hatten es die Betrüger auf die Goldkette einer Langenerin abgesehen. Diese war gegen 13.10 Uhr in der Westendstraße unterwegs, als sie in Höhe eines Kindergartens durch eine Unbekannte zu einem schwarzen Wagen gewunken wurde. Eine zwischen 50 und 60 Jahre alte Beifahrerin mit Kopftuch winkte sie zu sich heran und versuchte, in schlechtem Deutsch ein Gespräch aufzubauen. Die Frau mit goldenen Zähnen und Tattoos im Gesicht und auf der Hand hielt der 57-Jährigen das Handy hin. Währenddessen legte sie ihr mehrere goldfarbene Ketten um den Hals und nahmen ihr im Gegenzug unbemerkt ihre Goldkette im Wert von mehr als 2.000 Euro ab. Anschließend setzte der Fahrer des schwarzen Wagens plötzlich seine Fahrt in Richtung Bahnhof fort. Im Auto auf der Rücksitzbank befanden sich noch ein blondes, etwa 12 bis 13 Jahre altes Mädchen sowie ein Baby.

Der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden

- etwa 24 bis 25 Jahre alt - dunkelbraune an den Seiten abrasierte Haare - braune Augen - brauner Bart um Mund und Kinn - Bekleidung: schwarzes kurzärmeliges Hemd und schwarze Hose

Eine weitere Tat, ereignete sich am Sonntagvormittag, bei dieser wurde ein Hauseigentümer, der sich gerade auf seinem Hof in der Hauptstraße (einstellige Hausnummern) in Dreieich befand, Opfer eines Diebstahls. Eine unbekannte, etwa 1,60 Meter große, dickliche Frau mit blonden, schulterlangen, zum Zopf gebundenen Haaren sprach ihn gegen 10.45 Uhr unter einem Vorwand an. Während des Gesprächs griff die Frau, die mehrere goldene Zähne hatte, plötzlich nach der Halskette des 63-jährigen Mannes aus Dreieich. Sie riss ihm die Goldkette ab und flüchtete mit zwei goldenen Ringen, welche an der Kette befestigt waren. Die Täterin, welche ein kariertes Hemd und eine rot/orangefarbene Hose anhatte, stieg in einen wartenden schwarzen VW Passat, welchen ein Mann steuerte, und fuhr davon.

Die Kripo hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 069 8098-1234 um sachdienliche Hinweise zu den Tätern.

12. Parkrempler auf Kundenparkplatz: Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung - Hainburg

(me) Gegen einen 71-jährigen Mann ermittelt derzeit die Polizei aus Seligenstadt, nachdem dieser am Freitagnachmittag mit seinem Wagen gegen einen parkenden Seat gefahren sein soll und hierbei mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der Mann mit seinem Dacia Duster gegen 15.30 Uhr auf dem Kundenparkplatz in der Straße "Fasanerie-Arkaden" (einstellige Hausnummern) gegen einen dort stehenden Seat Arona gefahren sein. An dem schwarzen Kleinwagen entstand ein Schaden von etwa 1.700 Euro. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei dem vermeintlichen Fahrer wahr. Aus diesem Grund musste der 71 Jahre alte Tatverdächtige die Beamten zur Abgabe einer Blutprobe begleiten. Zeugen des Parkremplers nehmen bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 Kontakt zu den Ordnungshütern auf.

13. Auf Zusammenstoß folgte Zusammenstoß: Drei Verletzte und mehrere zehntausend Euro Schaden - Seligenstadt

(me) Insgesamt sieben Beteiligte, darunter fahrende Wagen, geparkte Autos und auch eine Fußgängerin, gab es am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Froschhausen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 78-jährige Wagenlenkerin gegen 16.45 Uhr die Obergasse und prallte beim Einbiegen in die Offenbacher Landstraße seitlich in einen vorfahrtsberechtigten VW Tiguan. Durch die Wucht des Aufpralls kollidierte der Opel Mokka der Verursacherin mit einem geparkten Ford Kuga. Der VW-SUV stieß in der Folge des Zusammenpralls gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Seat Alhambra, der wiederum gegen einen Toyota Aygo stieß. Durch die geöffnete Beifahrertür des Aygo wurden schließlich noch eine Fußgängerin und ein Ford Focus getroffen. Als Resultat des Unfalls bleiben drei Verletzte und mehrere zehntausend Euro Schaden festzuhalten. Zeugen des Unfalls setzen sich bitte mit den Gesetzeshütern aus Seligenstadt unter der 06182 8930-0 in Verbindung.

14. Skoda auf Parkplatz beschädigt: Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht - Mainhausen (me) Offenbar innerhalb weniger Minuten fuhr ein noch unbekannter Autofahrer gegen einen auf dem Parkplatz eines Supermarktes stehenden schwarzen Skoda, richtete an diesem einen Schaden von etwa 1.000 Euro an und machte sich hiernach auf und davon. Die Polizei ermittelt deshalb wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die den Zusammenstoß, der sich am Samstag gegen 13 Uhr auf dem Ginkoring ereignete, beobachtet haben, sich unter der 06182 8930-0 auf der Wache in der Giselastraße zu melden.

Offenbach, 26.05.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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