Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Anzeige gegen 19-Jährigen wegen Verdacht des Raubes: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Rodgau (ots)

(lei) Die Kriminalpolizei sucht Zeuginnen und Zeugen eines Vorfalls, der sich am Pfingstmontag an der S-Bahn-Station Weiskirchen ereignet haben soll. In diesem Zusammenhang wurde ein Strafverfahren gegen einen 19-Jährigen wegen des Verdachts des Raubes beziehungsweise der Körperverletzung eingeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es gegen 16.30 Uhr zunächst zu einem verbalen Streit zwischen dem Beschuldigten und einer ihm bekannten gleichaltrigen Frau gekommen sein. Im weiteren Verlauf habe der Heranwachsende die schwangere 19-Jährige am Bauch gepackt, sie geschlagen und mehrfach gestoßen. Anschließend habe er ihr Mobiltelefon an sich genommen und sich entfernt. Als die Frau versucht habe, ihr Handy zurückzuerlangen, soll der 19-Jährige ihren Daumen verdreht haben. Zeuginnen und Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach zu melden.

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