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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zusammenstoß zweier Autos: Nachfolgende Fahrzeuge fuhren über Trümmerteile

Autobahn 66 / Hanau (ots)

(lei) Weil er an der Auffahrt direkt auf die linke Spur rübergezogen sei, soll ein 51 Jahre alter Suzuki-Fahrer in der Nacht zu Dienstag einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 66 verursacht haben.

Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Mann gegen 0.15 Uhr mit seinem Wagen an der Anschlussstelle Hanau-Nord auf die Schnellstraße in Richtung Fulda aufgefahren, als er den unmittelbaren Spurwechsel vollzogen habe, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, so der Vorwurf. Ein 20-jähriger VW-Fahrer, der auf der linken Spur von hinten angefahren kam, konnten wohl nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Swift. Zwei nachfolgende Autofahrer fuhren anschließend über die Trümmerteile, die sich durch den vorherigen Crash auf der Fahrbahn verteilt hatten. Der Gesamtschaden an allen vier Fahrzeugen wird auf über 15.000 Euro geschätzt.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 bei der Polizeiautobahnstation Südosthessen zu melden. Insbesondere suchen die Beamten noch einen unbekannten Autofahrer, der sich vor dem mutmaßlichen Unfallverursacher befand, als dieser auf die Autobahn auffuhr.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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