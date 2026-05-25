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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbruch in ein Feuerwehrhaus

Gelnhausen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind unbekannte Täter in das Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Gelnhausen-Roth eingebrochen.

Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude in der Leipziger Straße. Nach ersten Erkenntnissen verursachten sie erheblichen Sachschaden und entwendeten Rettungswerkzeug aus den in der Fahrzeughalle abgestellten Feuerwehrfahrzeugen.

Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt, dürfte jedoch nach derzeitigen Erkenntnissen im mittleren vierstelligen Bereich liegen.

Der Wert der Beute wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Feuerwehrhauses beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06181 100 123 mit der Kriminalpolizei in Hanau in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
Spessartring 61, 63071 Offenbach
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 069 / 8098-2315
Fax: 0611 / 32766-5307
E-Mail: ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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