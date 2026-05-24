PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 24.05.2026

Kreis Offenbach und Main-Kinzig-Kreis (ots)

Bereich Kreis Offenbach

Öl bewusst entsorgt oder großer Motorschaden? - Dreieich

Eine Ölspur, welche sich von der Feldgemarkung Obergrenzer Weg in Dreieich über die Bundesstraße 486 bis zur Bundesautobahn 661 zieht, beschäftigt nun die Ermittler der Polizeistation Langen. Entweder hat der Verursacher das Öl bewusst entsorgt oder er oder sie hatte einen größeren Schaden am Fahrzeug, welcher zu einem hohen Ölverlust führte. Erste Hinweise könnten zu einem dunklen Pkw Kombi führen, welcher am Samstagabend, gegen 19.30 Uhr, mit geöffneter Motorhaube auf einem Parkplatz vor dem "Wetterturm" zwischen Langen und Dreieich-Offenthal an der Bundesstraße 486 stand. Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizeistation in Langen unter der Telefonnummer 06103 90300

Bereich Main-Kinzig-Kreis

Balkon brennt - Vollmerz

Am Samstag, gegen 22.50 Uhr, musste die Feuerwehr zu einem Brand in Schlüchtern, Ortsteil Vollmerz, ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache brach auf dem Balkon des Wohnhauses ein Feuer aus, wodurch der Balkon und die Fassade in Mitleidenschaft gezogen wurden. Verletzt wurde niemand. Am Wohnhaus entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Offenbach am Main, 24.05.2026, Ingo Derigs, PvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
Spessartring 61, 63071 Offenbach
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 069 / 8098-2315
Fax: 0611 / 32766-5307
E-Mail: ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 23.05.2026 – 08:56

    POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 23.05.2026

    Kreis Offenbach und Main-Kinzig-Kreis (ots) - Bereich Kreis Offenbach 1. Räuberischer Diebstahl von Diesel - Mühlheim Am Freitagabend, in der Zeit von 22.30 Uhr bis 22.50 Uhr, kam es an der JET-Tankstelle in der Offenbacher Straße zu einem Diebstahl von Diesel. Zwei Männer, die als etwa 25 Jahre alt, beide etwa 180cm groß und von mittlerer Statur beschrieben ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 15:24

    POL-OF: Blitzermeldung

    Südosthessen (ots) - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 22. Kalenderwoche 2026 (mw) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Unfallschwerpunkten sowie Seniorenstätten. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen. Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten: - 25.05.2026: Hanau-Steinheim, B 45 (Lärmschutz); - 26.05.2026: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren