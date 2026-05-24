POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 24.05.2026
Kreis Offenbach und Main-Kinzig-Kreis (ots)
Bereich Kreis Offenbach
Öl bewusst entsorgt oder großer Motorschaden? - Dreieich
Eine Ölspur, welche sich von der Feldgemarkung Obergrenzer Weg in Dreieich über die Bundesstraße 486 bis zur Bundesautobahn 661 zieht, beschäftigt nun die Ermittler der Polizeistation Langen. Entweder hat der Verursacher das Öl bewusst entsorgt oder er oder sie hatte einen größeren Schaden am Fahrzeug, welcher zu einem hohen Ölverlust führte. Erste Hinweise könnten zu einem dunklen Pkw Kombi führen, welcher am Samstagabend, gegen 19.30 Uhr, mit geöffneter Motorhaube auf einem Parkplatz vor dem "Wetterturm" zwischen Langen und Dreieich-Offenthal an der Bundesstraße 486 stand. Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizeistation in Langen unter der Telefonnummer 06103 90300
Bereich Main-Kinzig-Kreis
Balkon brennt - Vollmerz
Am Samstag, gegen 22.50 Uhr, musste die Feuerwehr zu einem Brand in Schlüchtern, Ortsteil Vollmerz, ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache brach auf dem Balkon des Wohnhauses ein Feuer aus, wodurch der Balkon und die Fassade in Mitleidenschaft gezogen wurden. Verletzt wurde niemand. Am Wohnhaus entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.
Offenbach am Main, 24.05.2026, Ingo Derigs, PvD
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