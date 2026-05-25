Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbrecher auf der Flucht - Festnahme

Hanau / Bruchköbel (ots)

Am Samstag sind zwei Personen gegen 22.00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Arnold-Hofacker-Straße (einstellige Hausnummern) im Ortsteil Mittelbuchen eingebrochen und haben die Wohnräume durchsucht. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Anschließend suchte die Polizei mit mehreren Streifenwagen nach ihnen und setzte im Zuge der Fahndung auch einen Hubschrauber ein. Die Bahnstrecke Bruchköbel - Hanau Nord musste kurzzeitig gesperrt werden.

Die Aufmerksamkeit und der Hinweis von Bürgerinnen und Bürgern führten schließlich zur Festnahme eines der beiden Einbrecher im Niederried in Bruchköbel. Er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Der zweite Täter ist trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen weiterhin flüchtig.

Ob die Langfinger auch Beute gemacht haben, bedarf der weiteren Ermittlungen.

Um die Tat aufzuklären, hat die Kriminalpolizei noch in der Nacht Spuren gesichert. Die Beamtinnen und Beamten bitten nun unter der Rufnummer 06181 100 123 um weitere Hinweise.

Offenbach am Main, 25.05.2026, Stefan Soldner, Polizeiführer vom Dienst

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