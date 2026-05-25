PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbrecher auf der Flucht - Festnahme

Hanau / Bruchköbel (ots)

Am Samstag sind zwei Personen gegen 22.00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Arnold-Hofacker-Straße (einstellige Hausnummern) im Ortsteil Mittelbuchen eingebrochen und haben die Wohnräume durchsucht. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Anschließend suchte die Polizei mit mehreren Streifenwagen nach ihnen und setzte im Zuge der Fahndung auch einen Hubschrauber ein. Die Bahnstrecke Bruchköbel - Hanau Nord musste kurzzeitig gesperrt werden.

Die Aufmerksamkeit und der Hinweis von Bürgerinnen und Bürgern führten schließlich zur Festnahme eines der beiden Einbrecher im Niederried in Bruchköbel. Er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Der zweite Täter ist trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen weiterhin flüchtig.

Ob die Langfinger auch Beute gemacht haben, bedarf der weiteren Ermittlungen.

Um die Tat aufzuklären, hat die Kriminalpolizei noch in der Nacht Spuren gesichert. Die Beamtinnen und Beamten bitten nun unter der Rufnummer 06181 100 123 um weitere Hinweise.

Offenbach am Main, 25.05.2026, Stefan Soldner, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
Spessartring 61, 63071 Offenbach
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 069 / 8098-2315
Fax: 0611 / 32766-5307
E-Mail: ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 25.05.2026 – 09:21

    POL-OF: Verkehrsunfallflucht, Fußgänger verletzt

    Rodgau (ots) - Am gestrigen Sonntag kam es gegen 20.00 Uhr im Ortsteil Nieder-Roden auf der Hainburgstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem schwarzen Pkw. Nach dem bisherigen Stand der Unfallermittlungen überquerte der 39-jährige Fußgänger einen Zebrastreifen, als er von einem schwarzen Pkw, möglicherweise der Marke Audi, erfasst wurde. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich in ...

    mehr
  • 25.05.2026 – 09:19

    POL-OF: Einbruch in ein Feuerwehrhaus

    Gelnhausen (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag sind unbekannte Täter in das Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Gelnhausen-Roth eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude in der Leipziger Straße. Nach ersten Erkenntnissen verursachten sie erheblichen Sachschaden und entwendeten Rettungswerkzeug aus den in der Fahrzeughalle abgestellten Feuerwehrfahrzeugen. Die genaue Schadenshöhe ...

    mehr
  • 24.05.2026 – 07:44

    POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 24.05.2026

    Kreis Offenbach und Main-Kinzig-Kreis (ots) - Bereich Kreis Offenbach Öl bewusst entsorgt oder großer Motorschaden? - Dreieich Eine Ölspur, welche sich von der Feldgemarkung Obergrenzer Weg in Dreieich über die Bundesstraße 486 bis zur Bundesautobahn 661 zieht, beschäftigt nun die Ermittler der Polizeistation Langen. Entweder hat der Verursacher das Öl bewusst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren