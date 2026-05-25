Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verkehrsunfallflucht, Fußgänger verletzt

Rodgau (ots)

Am gestrigen Sonntag kam es gegen 20.00 Uhr im Ortsteil Nieder-Roden auf der Hainburgstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem schwarzen Pkw.

Nach dem bisherigen Stand der Unfallermittlungen überquerte der 39-jährige Fußgänger einen Zebrastreifen, als er von einem schwarzen Pkw, möglicherweise der Marke Audi, erfasst wurde. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich in westlicher Richtung vom Unfallort. Der Fußgänger erlitt keine lebensbedrohlichen Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 911550 mit der Verkehrsunfallfluchtgruppe in Verbindung zu setzen.

Offenbach am Main, 25.05.2026, Stefan Soldner, Polizeiführer vom Dienst

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