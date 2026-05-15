Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Himmelfahrtstag im Saale-Orla-Kreis verlief weitestgehend ruhig

Saale-Orla-Kreis (ots)

Der gestrige Feiertag verlief im Saale-Orla-Kreis aus polizeilicher Sicht weitestgehend ruhig. Dennoch kam es im Tagesverlauf zu mehreren Einsätzen, zu denen die Polizei Ermittlungen aufgenommen hat.

Beschädigte und fehlende Leitpfosten zwischen Oettersdorf und Löhma

Gestern Nachmittag wurde bekannt, dass auf der Strecke zwischen Oettersdorf und Löhma mehrere Leitpfosten fehlen. Drei der Pfosten konnten durch Polizeibeamte aufgefunden und wieder eingesetzt werden. Weitere drei Leitpfosten sind jedoch beschädigt beziehungsweise verschwunden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder möglichen Verursachern geben können, sich bei der Polizei in Schleiz zu melden.

Schwerverletzter nach Sturz von Kremserwagen

Kurz vor 15 Uhr kam es auf der Landesstraße 2365 zwischen Peuschen und Posen zu einem Unfall mit einem sogenannten Kremserwagen. Das Gespann verlangsamte beziehungsweise stoppte kurz vor der Einmündung "Bankschenke". Beim Verlassen des Anhängers stürzte ein 25-jähriger Mann und fiel auf den Kopf. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen stand der Mann unter erheblichem Alkoholeinfluss.

Polizeieinsatz an der Bleilochtalsperre

Darüber hinaus kam es am gestrigen Nachmittag zu einem Einsatz an der Bleilochtalsperre. Zunächst war der Polizei mitgeteilt worden, dass sich eine hilflose Person im Wasser befinde. Vor Ort stellte sich heraus, dass zwei alkoholisierte Männer im Alter von 34 und 43 Jahren mit einem Boot auf dem Bleilochstausee unterwegs waren. Aufgrund der Alkoholisierung war einer der Männer nicht mehr in der Lage, das Boot sicher zu führen und ging über Bord. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der 43-Jährige zunehmend aggressiv, sodass ihm Handfesseln angelegt werden mussten. Anschließend wurde er zur Durchführung einer Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die beiden Männer wurden mehrere Anzeigen gefertigt.

Körperverletzungsdelikte in Weisbach

Ebenfalls am gestrigen Nachmittag kam es in Weisbach zu mehreren wechselseitigen Körperverletzungen. Kurz vor 16 Uhr beobachteten Anwohner einen mit mehreren Männern besetzten Sprinter, welcher offenbar zum Sammeln von Schrott unterwegs war und mehrfach verschiedene Häuser anfuhr. Im weiteren Verlauf entwickelte sich zunächst eine verbale Auseinandersetzung, welche schließlich in ein Gerangel mündete, an dem zeitweise bis zu 30 Personen beteiligt gewesen sein sollen. Nach bisherigen Erkenntnissen verwendeten die Schrottsammler Gegenstände wie Eisenstangen sowie eine Axt, um ihre Flucht aus dem Ort zu ermöglichen. Glücklicherweise wurden lediglich zwei Personen leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Diese werden durch die Polizei in Schleiz geführt. Der mutmaßlich teilweise illegal gesammelte Schrott wurde durch die Polizei sichergestellt, die Identitäten der fünf Schrottsammler sind bekannt.

Weitere Körperverletzungsdelikte in Bad Lobenstein und Saalburg-Ebersdorf

Auch bei einer Veranstaltung in Bad Lobenstein kam es am Donnerstagabend zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten alkoholisierte Beteiligte zunächst in eine Rangelei. Hierbei wurden mehrere Personen leicht verletzt.

Kurz vor Mitternacht kam es zudem auf einem Campingplatz in Saalburg-Ebersdorf zu einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren alkoholisierten Personen. Auch in diesem Fall verliefen die Körperverletzungsdelikte verhältnismäßig glimpflich. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

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