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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Autofahrer mit Haftbefehl gestoppt

Autobahn 66 / Maintal / Frankfurt (ots)

(lei) Eine Zivilstreife der Polizeiautobahnstation Südosthessen hat am Freitagabend einen Autofahrer angehalten, der offenbar nicht das beste Verhältnis zu den Regeln des Straßenverkehrs hat. Der 47-Jährige war kurz nach 23 Uhr mit seinem Peugeot auf der Autobahn 66 in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs, als er den Beamten wegen seiner flotten Fahrweise auffiel.

Auf dem Streckenabschnitt zwischen Maintal-Bischofsheim und Frankfurt-Bergen-Enkheim gilt zwischen 22 und 6 Uhr eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 km/h. Der Mann fuhr jedoch durchgängig mit rund 150 Stundekilometern, in der Spitze maßen die Einsatzkräfte 156 "Sachen". Nach Abzug der Toleranz verblieb eine vorwerfbare Geschwindigkeit von 148 km/h bei erlaubten 100 km/h. Am Ausbauende Bergen-Enkheim setzte sich die wenig regelkonforme Fahrt fort: Der Fahrer bog nach links in die Borsigallee ab, obwohl die Ampel rot zeigte.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich schließlich heraus, dass gegen den 47-Jährigen ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorlag. Die Fahrt endete daher zunächst auf der Dienststelle. Durch die Zahlung des offenen Betrags durch Angehörige rund zwei Stunden später konnte eine Verhaftung jedoch abgewendet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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