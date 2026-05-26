Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 40-Jähriger verletzt: Suche nach schwarz gekleidetem Unbekannten

Hanau (ots)

(lei) Auf gefährliche Körperverletzung lautet eine Anzeige, die derzeit bei der Kriminalpolizei auf dem Tisch liegt und aktuell noch gegen unbekannt läuft. Gegenstand dieses Verfahrens ist ein Vorfall, den ein 40-Jähriger am Samstagvormittag zur Anzeige brachte.

Der Hanauer hatte sich demnach gegen 11.30 Uhr am Polizeinotruf gemeldet und mitgeteilt, dass ihm gerade jemand ins Bein gestochen habe; der Täter sei flüchtig. Passiert sei das Ganze in der Friedberger Straße in der Nähe des Bahnhofes Hanau Nord und nach Angaben des Geschädigten möglicherweise im Zusammenhang damit, dass er dem Unbekannten auf dessen Frage nach einer Zigarette keine geben konnte. Daraufhin habe der Unbekannte, der 20 bis 25 Jahre alt und schwarz gekleidet war, ihm mit einem Gegenstand attackiert, ehe er zu Fuß in Richtung Innenstadt flüchtete.

Die Fahndung nach dem Mann blieb bislang ohne Erfolg. Der 40-Jährige kam zur weiteren Behandlung seiner blutigen Beinverletzung in ein Krankenhaus.

Die Beamten fragen nun: Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zu dem Flüchtigen machen? Zeuginnen und Zeugen sollen sich unter der Rufnummer 06181 100-123 melden.

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