Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unklarer Vorfall: Zeugenaufruf nach mutmaßlichem Angriff auf 44-Jährigen

Frankfurt / Hanau (ots)

(lei) Was genau ist hier passiert und wo spielte sich der Vorfall ab? Diese Fragen beschäftigen derzeit die Polizei, nachdem ein 44-Jähriger am Freitagnachmittag offenbar Opfer eines bislang ungeklärten Angriffs geworden ist. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Mann war nach eigenen Angaben vom Uniklinikum Frankfurt am Main auf dem Heimweg in Richtung Hanau unterwegs, als er gegen 14.30 Uhr auf der Fahrt an einer bislang noch unbekannten Stelle ein Fahrzeug mit eingeschaltetem Warnblinker bemerkte, das offenbar eine Panne hatte. Der 44-Jährige habe gestoppt und sei aus seinem Fahrzeug ausgestiegen, um Hilfe zu leisten. Das nächste, an was er sich noch erinnern kann, ist, in einer Blutlache auf der Straße wieder zu sich gekommen zu sein. Wie es zu den Verletzungen kam, ist derzeit unklar.

Der Mann fuhr anschließend in einem stark verletzten Zustand nach Hause, wo seine Frau umgehend die medizinische Versorgung veranlasste. Im Krankenhaus wurde eine tiefe Armverletzung festgestellt, die mit mehreren Stichen versorgt werden musste. Zudem erlitt der 44-Jährige Prellungen sowie Kratzer im Bereich von Körper und Gesicht. Außerdem fehlen ihm nach bisherigen Erkenntnissen sein Mobiltelefon sowie der Ehering, den er während des Vorfalls trug. Hinweise auf mögliche Täter liegen derzeit nicht vor. Insbesondere der genaue Tatort sowie die Hintergründe der Tat sind bislang unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die am Freitagnachmittag zwischen Frankfurt und Hanau verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Geschehen machen können, sich bei der Polizei in Hanau zu melden (06181 100-123).

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