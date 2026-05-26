Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Erhardt Essling?

Hanau (ots)

(cb) Wo ist Erhardt Essling aus Hanau? Das fragt die Kriminalpolizei und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 84-Jährigen.

Herr Essling ist etwa 1,65 Meter groß, hat eine sehr schlanke Statur und dunkelbraune, grau melierte Haare. Der Vermisste trägt eine Brille. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug Herr Essling ein graues, kurzärmeliges Hemd, eine kurze beige Hose sowie braune Schuhe. Er führt zudem einen Rollator mit sich. Der Gesuchte wurde zuletzt am Dienstagvormittag, 26. Mai, im Bereich der Lortzigstraße gesehen. Seitdem ist der Senior unbekannten Aufenthalts.

Herr Essling könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und auf Hilfe angewiesen sein.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Erhardt Essling geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein aktuelles Lichtbild des Vermissten liegt nicht vor.

Offenbach, 26.05.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

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